Расследования

Житель Волгоградской области сознался в жестоком убийстве 18-летней девушки

Расследования 31.05.2022 12:16
0
31.05.2022 12:16


В Волгоградской области 43-летний житель города Суровикино сознался в жестоком убийстве 18-летней девушки. Как сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель СУ СК России по региону Дарья Буянова, мужчина забил ее до смерти кулаками, затем завернул тело в ковер и выбросил в реку.  

По информации следователей, со своим убийцей 18-летняя жительница Суровикино была знакома давно. Девушка приходила в дом мужчины и помогала ему по хозяйству. На днях родные сообщили о ее исчезновении. 

– Накануне, 30 мая, в Суровикинский МРСО СУСКР  с заявлением о безвестном исчезновении девушки обратилась ее мать, сообщив, что дочь ушла из дома 27 мая и до сих пор не вернулась. Поскольку исчезновение девушки носило внезапный характер, сразу же было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», – сообщила информагентству Дарья Буянова.  

Оперативниками было установлено, что в день исчезновения девушка в очередной раз направилась к старому знакомому в частный дом на улице Луговой.  

– Следователи-криминалисты совместно с сотрудниками уголовного розыска районного отдела МВД установили свидетелей, которые сообщили о возможной причастности 43-летнего мужчины к исчезновению девушки, – сообщает представитель  СУ СКР. – Под давлением улик и доказательств злоумышленник признался, что 27 мая вечером убил девушку. 

По словам убийцы, причиной расправы стал конфликт между ним и жертвой из-за уборки. Разъяренный житель Суровикино набросился на несчастную с кулаками. Бил по голове, что и повлекло смерть девушки.

Переночевав с трупом в доме, убийца решил от него избавиться. 

– На следующий день, желая скрыть следы совершенного преступления, он завернул тело в ковер, после чего сбросил его с моста в реку.  В настоящее время следователями СКР устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, – сообщает Дарья Буянова. 

Труп девушки пока не найден. 

Фото и видео: СУ СК России по Волгоградской области 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Банк «Центр-инвест» снизил ставки по кредитам для бизнеса и населения

Урны, контейнеры для отходов в наличии. Доставка!8(8442) 95-50-05

Комфорт-класс на Тулака! Квартиры от застройщика ГК Волгострой
Расследования
31.05.2022 14:57
Расследования 31.05.2022 14:57
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.05.2022 20:06
Расследования 30.05.2022 20:06
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.05.2022 15:54
Расследования 30.05.2022 15:54
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.05.2022 15:33
Расследования 30.05.2022 15:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.05.2022 15:15
Расследования 30.05.2022 15:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.05.2022 10:31
Расследования 30.05.2022 10:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.05.2022 08:00
Расследования 30.05.2022 08:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.05.2022 09:35
Расследования 29.05.2022 09:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
28.05.2022 11:58
Расследования 28.05.2022 11:58
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.05.2022 12:33
Расследования 27.05.2022 12:33
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.05.2022 11:19
Расследования 27.05.2022 11:19
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.05.2022 15:42
Расследования 26.05.2022 15:42
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.05.2022 12:15
Расследования 26.05.2022 12:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.05.2022 10:45
Расследования 26.05.2022 10:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.05.2022 10:42
Расследования 26.05.2022 10:42
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:37
Новыми депутатами Волгоградской облдумы могут стать три дамыСмотреть фотографии
15:27
В России запустили новый проект для помощи беженцам «Будем жить»Смотреть фотографии
14:57
Читал СМИ, грызла совесть: задавивший 19-летнего волгоградца водитель сдался полицииСмотреть фотографии
14:20
Дом детства в Волгограде украсят лепниной из «умного» гипса: фотоСмотреть фотографии
14:13
Банк «Открытие»: почти половина жителей ЮФО, имеющих детей, копят деньги на их будущееСмотреть фотографии
14:12
В Волгоградской области товарняк насмерть сбил 91-летнюю женщинуСмотреть фотографии
13:25
В Волгограде уволен главный спасатель региона Илья БудиловскийСмотреть фотографии
12:59
Андрей Бочаров дал добро на снос кафе рядом с «Победой»Смотреть фотографии
12:46
Волгоградский противочумный институт закупает тесты для выявления холерыСмотреть фотографии
12:45
Гора Паленая и село Старый Карапуз: занимательная география с помощью билайнСмотреть фотографии
12:16
Житель Волгоградской области сознался в жестоком убийстве 18-летней девушкиСмотреть фотографии
11:58
В Волгоградской области проживают 1 млн 936 тысяч горожан и 565 тысяч сельчанСмотреть фотографии
11:47
Мужчина с бородой и без пальцев на правой руке пропал в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:31
Туроператоров, вывозивших россиян из Европы, поддержат рублемСмотреть фотографии
11:08
В Волгоградской области в 2022 году 13 человек заболели ботулизмомСмотреть фотографии
10:58
«С субботы ждем хоть какую-то воду»: в Волгограде чинят трубопровод на улице 64-й АрмииСмотреть фотографии
10:43
К Дню защиты детей жители Волгограда получат бесплатный доступ к онлайн-кинотеатру и приложению «Где мои дети»Смотреть фотографии
10:36
Волгоградский госуниверситет эвакуирован второй раз за неделюСмотреть фотографии
10:14
В Волгограде спасают двух детей, напившихся уксуса и средства для стиркиСмотреть фотографии
10:12
Охранника яхт-клуба нашли мертвым на набережной ВолгоградаСмотреть фотографии
09:57
«Соседи молодцы, выбежали с ведрами»: в Родниковой долине двое мужчин подожгли иномаркуСмотреть фотографии
09:35
«Процесс тревожный»: в тоннеле подземной станции «Площадь Ленина» в Волгограде нашли трещинуСмотреть фотографии
08:54
Власти Михайловки открестились от конфликта жильцов с УКСмотреть фотографии
08:25
Роспотребнадзор призвал волгоградцев носить маскиСмотреть фотографии
08:05
В Комсомольском саду Волгограда 2 июня покажут кино под звездамиСмотреть фотографии
21:28
В пяти районах Волгограда 31 мая отключат светСмотреть фотографии
21:01
Волгоградских волонтеров собирают в помощь жителям ЛНР И ДНРСмотреть фотографии
20:36
В Волгограде умер один из рабочих, монтировавших рекламный щитСмотреть фотографии
20:06
В Волгоградской области дровосека накажут за вырубку 8 дубовСмотреть фотографии
19:33
В Волжском стартует купальный сезон 13 июняСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 