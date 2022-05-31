Житель Волгоградской области сознался в жестоком убийстве 18-летней девушки

В Волгоградской области 43-летний житель города Суровикино сознался в жестоком убийстве 18-летней девушки. Как сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель СУ СК России по региону Дарья Буянова, мужчина забил ее до смерти кулаками, затем завернул тело в ковер и выбросил в реку.

По информации следователей, со своим убийцей 18-летняя жительница Суровикино была знакома давно. Девушка приходила в дом мужчины и помогала ему по хозяйству. На днях родные сообщили о ее исчезновении.

– Накануне, 30 мая, в Суровикинский МРСО СУСКР с заявлением о безвестном исчезновении девушки обратилась ее мать, сообщив, что дочь ушла из дома 27 мая и до сих пор не вернулась. Поскольку исчезновение девушки носило внезапный характер, сразу же было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», – сообщила информагентству Дарья Буянова.

Оперативниками было установлено, что в день исчезновения девушка в очередной раз направилась к старому знакомому в частный дом на улице Луговой.

– Следователи-криминалисты совместно с сотрудниками уголовного розыска районного отдела МВД установили свидетелей, которые сообщили о возможной причастности 43-летнего мужчины к исчезновению девушки, – сообщает представитель СУ СКР. – Под давлением улик и доказательств злоумышленник признался, что 27 мая вечером убил девушку.

По словам убийцы, причиной расправы стал конфликт между ним и жертвой из-за уборки. Разъяренный житель Суровикино набросился на несчастную с кулаками. Бил по голове, что и повлекло смерть девушки.

Переночевав с трупом в доме, убийца решил от него избавиться.

– На следующий день, желая скрыть следы совершенного преступления, он завернул тело в ковер, после чего сбросил его с моста в реку. В настоящее время следователями СКР устанавливаются все обстоятельства произошедшего. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается, – сообщает Дарья Буянова.

Труп девушки пока не найден.



Фото и видео: СУ СК России по Волгоградской области