В лесу найден труп 18-летней студентки, убитой жителем Суровикино

В Волгоградской области в результате поисковых мероприятий к концу дня 31 мая обнаружено тело 18-летней студентки, с которой расправился житель Суровикино. Как сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель СУ СКР по региону Дарья Буянова, труп девушки находился в лесном массиве, а не в реке, как заявлял на первых допросах убийца.

– Тело девушки было обнаружено в лесу. На местонахождение убитой студентки указал сам подозреваемый, – сообщила информагентству Дарья Буянова. – На первых допросах задержанный по подозрению в убийстве 43-летний житель Суровикино заявлял, что пытался избавиться от трупа, скинув его в очистные. Сразу же были организованы поиски тела с привлечением водолазов. В указанном месте тело не обнаружено.

На настоящее местонахождение убитой мужчина указал на повторных допросах. С 28 мая труп, как выяснилось, находился в лесу. В данный момент тело направлено для проведения судмедэкспертизы.

Напомним, что причиной расправы задержанный называет бытовой конфликт. 43-летнему жителю Суровикино не понравилось, как девушка навела порядок в его жилище. По данным следователей, задержанный бил по голове студентку по голове, пока она не перестала подавать признаки жизни.