Кассационный суд выпустил на свободу волгоградского предпринимателя Романа Себекина, осужденного в феврале 2022 года по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Напомним, житель Волгограда занимался переработкой мусора, однако получил два года колонии. Сегодня Себекин уже находится в Волгограде и планирует обращаться в Верховный суд РФ.

О своем освобождении Роман Себекин 29 мая сообщил ИА «Высота 102», пояснив что его защите удалось добиться переквалификации дела.

– Кассационный суд усмотрел в материалах уголовного дела существенные противоречия, – сообщил волгоградец. – В итоге дело было переквалифицировано с части четвертой на вторую с назначением штрафа и немедленным освобождением. Дело закрыто в связи с истечением срока давности. Получается, что полтора года в колонии я провел незаконно.

Роман Себекин настаивает, что уголовное дело в отношении него было незаконным. Напомним, что согласно выводам следствия, в 2012 году предприниматель победил в конкурсе и получил 5 миллионов рублей от Фонда региональных социальных программ «Наше Будущее» на реализацию своего проекта. Однако деньгами он распорядился по своему усмотрению, потратив часть целевых средств на другой проект. Кроме того, эти средства, полученные в качестве беспроцентного займа, предприниматель должен был вернуть в 2017 году, но этого не сделал.

– Уголовное дело было возбуждено незаконно и расследовалось незаконно, потому что уже на тот момент истекли все сроки давности. Сегодня мы планируем обращаться в Верховный суд РФ, чтобы до конца устранить судебную ошибку, – поделился планами Себекин.

Одновременно подчеркнул волгоградец, первым наладивший в городе переработку мусора, он уже строит деловые планы.

– Сейчас нужно понять, как изменилось законодательство. Вообще, планирую продолжить производство оборудования для переработки вторсырья и его продажи заграницу. Спрос на данное оборудование остается высоким, – заключил волгоградец.

Напомним, что в 2019 году Роман Себекин пережил крупный пожар, в результате которого был уничтожен принадлежавший ему пункт по приему пластика, а также двухэтажный дом.