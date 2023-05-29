Расследования

«Полтора года в колонии незаконно»: суд выпустил на свободу волгоградского экоактивиста Романа Себекина

Расследования 29.05.2023 14:32
0
29.05.2023 14:32


Кассационный суд выпустил на свободу волгоградского предпринимателя Романа Себекина, осужденного в феврале 2022 года по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Напомним, житель Волгограда занимался переработкой мусора, однако получил два года колонии. Сегодня Себекин уже находится в Волгограде и планирует обращаться в Верховный суд РФ. 

О своем освобождении Роман Себекин 29 мая сообщил ИА «Высота 102», пояснив что его защите удалось добиться переквалификации дела. 

– Кассационный суд усмотрел в материалах уголовного дела существенные противоречия, – сообщил волгоградец. – В итоге дело было переквалифицировано с части четвертой на вторую с назначением штрафа и немедленным освобождением. Дело закрыто в связи с истечением срока давности. Получается, что полтора года в колонии я провел незаконно. 

Роман Себекин настаивает, что уголовное дело в отношении него было  незаконным. Напомним, что согласно выводам следствия, в 2012 году предприниматель победил в конкурсе и получил 5 миллионов рублей от Фонда региональных социальных программ «Наше Будущее» на реализацию своего проекта. Однако деньгами он распорядился по своему усмотрению, потратив часть целевых средств на другой проект. Кроме того, эти средства, полученные в качестве беспроцентного займа, предприниматель должен был вернуть в 2017 году, но этого не сделал.

– Уголовное дело было возбуждено незаконно и расследовалось незаконно, потому что уже на тот момент истекли все сроки давности. Сегодня мы планируем обращаться в Верховный суд РФ, чтобы до конца устранить судебную ошибку, – поделился планами Себекин. 

Одновременно подчеркнул волгоградец, первым наладивший в городе переработку мусора, он уже строит деловые планы. 

– Сейчас нужно понять, как изменилось законодательство. Вообще, планирую продолжить производство оборудования для переработки вторсырья и его продажи заграницу. Спрос на данное оборудование остается высоким, – заключил волгоградец. 

Напомним, что в 2019 году Роман Себекин пережил крупный пожар, в результате которого был уничтожен принадлежавший ему пункт по приему пластика, а также двухэтажный дом. 



Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
29.05.2023 13:50
Расследования 29.05.2023 13:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.05.2023 12:01
Расследования 29.05.2023 12:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.05.2023 11:26
Расследования 29.05.2023 11:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
29.05.2023 09:28
Расследования 29.05.2023 09:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.05.2023 22:19
Расследования 27.05.2023 22:19
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.05.2023 12:17
Расследования 27.05.2023 12:17
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.05.2023 09:00
Расследования 27.05.2023 09:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.05.2023 07:51
Расследования 27.05.2023 07:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.05.2023 21:15
Расследования 26.05.2023 21:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.05.2023 18:37
Расследования 26.05.2023 18:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.05.2023 15:52
Расследования 26.05.2023 15:52
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.05.2023 14:31
Расследования 26.05.2023 14:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.05.2023 12:39
Расследования 26.05.2023 12:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.05.2023 11:50
Расследования 26.05.2023 11:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
26.05.2023 10:45
Расследования 26.05.2023 10:45
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:58
СК проверит зоопарк под Волгоградом после ранения пантерой 7-летней девочкиСмотреть фотографии
15:24
В трогательном зоопарке под Волгоградом 7-летнюю девочку ранила пантераСмотреть фотографии
15:11
Понедельник – день подарков: Tele2 вновь радует клиентов в первый день неделиСмотреть фотографии
15:03
«Он был казаком-добровольцем»: в Михайловке похоронили погибшего под Артемовском Александра БальбузуСмотреть фотографии
14:32
«Полтора года в колонии незаконно»: суд выпустил на свободу волгоградского экоактивиста Романа СебекинаСмотреть фотографии
13:50
Под Волгоградом 23-летний любовник искромсал ножом 49-летнюю женщинуСмотреть фотографии
12:58
В Волжском пять дней ищут пропавшую 13-летнюю школьницу с пирсингомСмотреть фотографии
12:13
Главгосэкпертиза одобрила проект реконструкции Волгоградского цирка за 1,1 млрд. рублейСмотреть фотографии
12:01
«Совесть замучила»: под Волгоградом осудили зарубившего спящую сожительницу мужчинуСмотреть фотографии
11:44
Полиция проводит проверку по факту сожжения венков в Вечном огне в КамышинеСмотреть фотографии
11:42
Перед переходами в Котельниково появились надписи «Сними наушники!» и «Возьми ребенка за руку!»Смотреть фотографии
11:37
Андрей Бочаров поручил защитить посевы в регионе от прожорливой саранчиСмотреть фотографии
11:26
СК: под Волгоградом тракторист сломал шею при падении на бетонный полСмотреть фотографии
10:48
Под Волгоградом двоих мужчин поймали на краже 3 тонн металла из вагонаСмотреть фотографии
10:05
В Волгограде эвакуатор подбил две легковушки на ул. Николая ОтрадыСмотреть фотографии
09:52
Волгоградская область заняла 49 место в рейтинге благосостояния семейСмотреть фотографии
09:28
«Лежал в поле»: в Котово нашли тело пропавшего около РОВД 69-летнего пенсионераСмотреть фотографии
08:54
В билайне появились в продаже новые Google Pixel, флагман OnePlus и прозрачный Nothing PhoneСмотреть фотографии
08:16
22-летний житель Камышина скончался в московском ТРЦ при загадочных обстоятельствахСмотреть фотографии
21:27
«Упустили птицу счастья»: волгоградский «Ротор» на выезде уступил «Чайке» со счетом 1:2Смотреть фотографии
20:26
В Волгоградской области 22 кг рыбы тянут на два года колонииСмотреть фотографии
18:21
Ехал из Саратова. На автовокзале Волгограда в зале ожидания скончался мужчинаСмотреть фотографии
17:19
В Волгограде 1 сентября откроют движение по обновленной линии скоростного трамваяСмотреть фотографии
16:15
Виновато Средиземноморье: в Волгоградской области за сутки выпало 23 мм осадковСмотреть фотографии
15:17
Шаг до умственной отсталости. Волгоградцам рассказали об опасности йододефицита у детейСмотреть фотографии
13:45
«Пограничникам всех поколений»: в Волгограде под грохот пушек открыли памятный знакСмотреть фотографии
12:35
Врачи сообщили о состоянии волгоградцев после смертельного ДТП с маршруткойСмотреть фотографии
12:04
В Волгограде иномарка сбила 12-летнего мальчика с велосипедом: видеоСмотреть фотографии
11:18
Семье погибшего на Украине 22-летнего волгоградца передадут орден МужестваСмотреть фотографии
10:54
Опубликовано видео смертельного ДТП с маршруткой № 23А в ВолгоградеСмотреть фотографии
 