Происшествия 12.05.2019 22:20
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12.05.2019 22:20
Стали известны подробности сегодняшнего пожара в Краснооктябрьском районе Волгограда, черный дым от которого напугал горожан. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102» с места события, огонь охватил пункт по приему пластика, из которого делают тротуарную плитку, и двухэтажный дом, который являлся одновременно и жильем, и офисом для молодого и, по некоторым данным, успешного бизнесмена Романа Себекина. Роман рассказал корреспонденту ИА "Высота 102", что пожар начался в бане, которую топила его мама. Огонь перекинулся на дрова, а потом - на пункт приема пластика. Но бизнесмен не унывает. "Главное, все живы, ничего, отстроим заново", - сказал он. Между тем, по его словам, на возведение всех построек у него ушло более 10 лет.
Ранее в ГУ МЧС уточнили, что сигнал о возгорании поступил около 20:00. На место прибыли расчеты пожарно-спасательные подразделения 1-го отряда ФПС. Оказалось, что огонь охватил 2-х этажный дом и складское помещение, где хранились пластиковые материалы. Площадь склада 600 кв м. К ликвидации пожара привлечено более 15 единиц техники, почти 40 пожарных. На месте работает оперативная группа, которая должна установить причины возгорания.
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