



Пресненский районный суд города Москвы приговорил к 2 годам колонии за мошенничество с грантами волгоградского экоактивиста и предпринимателя Романа Себекина, сообщает ИА «Высота 102». Согласно данным суда, приговор Себекину, который обвинялся по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), огласил сегодня федеральный судья Сергей Артемов. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.

По данным следствия, в 2012 году Себекин победил в конкурсе и получил 5 миллионов рублей от Фонда региональных социальных программ «Наше Будущее» на реализацию своего проекта. Однако деньгами он распорядился по своему усмотрению, потратив часть целевых средств на другой проект. Кроме того, эти средства, полученные в качестве беспроцентного займа, предприниматель должен был вернуть в 2017 году, но этого не сделал.

Роман Себекин занимается в Волгограде переработкой пластиковых отходов, также его называют экоактивистом за активную позицию против вырубки Волго-Ахтубинской поймы.



