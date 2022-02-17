Расследования 17.02.2022 20:36
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17.02.2022 20:36
Пресненский районный суд города Москвы приговорил к 2 годам колонии за мошенничество с грантами волгоградского экоактивиста и предпринимателя Романа Себекина, сообщает ИА «Высота 102». Согласно данным суда, приговор Себекину, который обвинялся по ч.4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), огласил сегодня федеральный судья Сергей Артемов. Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционной инстанции.
По данным следствия, в 2012 году Себекин победил в конкурсе и получил 5 миллионов рублей от Фонда региональных социальных программ «Наше Будущее» на реализацию своего проекта. Однако деньгами он распорядился по своему усмотрению, потратив часть целевых средств на другой проект. Кроме того, эти средства, полученные в качестве беспроцентного займа, предприниматель должен был вернуть в 2017 году, но этого не сделал.
Роман Себекин занимается в Волгограде переработкой пластиковых отходов, также его называют экоактивистом за активную позицию против вырубки Волго-Ахтубинской поймы.
Напомним, что весной 2019 года Роман Себекин попал в сводки новостей из-за крупного пожара в Краснооктябрьском районе Волгограда. Тогда полностью выгорел двухэтажный эко-офис его компании, огонь уничтожил жилой дом владельца фирмы Романа Себекина. Сгорели «ГАЗель» и погрузчик, а также склад пластика (во дворе был пункт приема пластиковых отходов). От пожара пострадал, находящийся по соседству, дом матери хозяина фирмы.
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