Расследования

«Откуда запах алкоголя? Я облился»: появилось видео опроса водителя после смертельного ДТП в Волгограде

Расследования 27.05.2023 22:19
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27.05.2023 22:19




Опубликовано видео опроса водителя микроавтобуса, врезавшегося сегодня в столб на проспекте Университетский. Видеоматериал предоставлен ГУ МВД по Волгоградской области, сообщает V102.RU.
- Откуда вы ехали? Со СХИ? – спрашивает полицейский водителя.
На что он кивает головой.
- Вы выпивали? – задают водителю следующий вопрос.
- Нет.
- А почему от вас идет запах алкоголя? – интересуется полицейский.
- Я облился, - отвечает водитель.
- Вы на ногах не стоите, - говорит полицейский.
- Мне плохо.
Напомним, сегодня микроавтобус «Пежо» протаранил столб напротив остановки «Зеленое кольцо». В результате происшествия погиб пассажир, двое человек – 26-летняя женщина и 41-летний мужчина с травмами госпитализированы в клиническую больницу скорой медицинской помощи №25.
Микроавтобус не работал на маршруте. Водитель катал по городу своих родственников и знакомых. В салоне были разбросаны бутылки из-под спиртного. Он направлен на прохождение освидетельствования на алкоголь.
Видео ГУ МВД по Волгоградской области

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