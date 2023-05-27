«Откуда запах алкоголя? Я облился»: появилось видео опроса водителя после смертельного ДТП в Волгограде

На что он кивает головой.
- Вы выпивали? – задают водителю следующий вопрос.
- Нет.
- А почему от вас идет запах алкоголя? – интересуется полицейский.
- Я облился, - отвечает водитель.
- Вы на ногах не стоите, - говорит полицейский.
- Мне плохо.
Напомним, сегодня микроавтобус «Пежо» протаранил столб напротив остановки «Зеленое кольцо». В результате происшествия погиб пассажир, двое человек – 26-летняя женщина и 41-летний мужчина с травмами госпитализированы в клиническую больницу скорой медицинской помощи №25.
Микроавтобус не работал на маршруте. Водитель катал по городу своих родственников и знакомых. В салоне были разбросаны бутылки из-под спиртного. Он направлен на прохождение освидетельствования на алкоголь.
Видео ГУ МВД по Волгоградской области