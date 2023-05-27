Происшествия 27.05.2023 20:47
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27.05.2023 20:47
Пассажир маршрутки скончался в результате ДТП, которое случилось сегодня, 27 мая, в Советском районе Волгограда. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД по Волгоградской области, смертельная авария произошла на проспекте Университетский в 19.20 ч. напротив автобусной остановки «Зеленое кольцо».- Водитель микроавтобуса «Пежо» не справился с управлением и совершил наезд на линию электропередач. Автобус находился не на маршруте. В результате ДТП мужчина-пассажир от полученных травм скончался. За медпомощью обратились два человека, - прокомментировали в главке.
На месте работают экипажи городской Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа. По указанию начальника ГУ МВД на место аварии выехало руководство областной Госавтоинспекции. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.В салоне микроавтобуса находились родственники и знакомые водителя, которых он катал. Основной удар пришелся на кабину, где сидел погибший пассажир. В результате столкновения со столбом ее практически смяло. Водитель направлен для прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения. В салоне были разбросаны бутылки из-под спиртного.
В комитете здравоохранения V102.RU пояснили, что, по предварительной информации, с места происшествия госпитализируют 26-летнюю женщину и 41-летнего мужчину.Фото и видео ГУ МВД по Волгоградской области
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