Политика

Андрей Бочаров на Госсовете рассказал об успехах в оздоровлении Волго-Ахтубинской поймы

Политика 25.05.2023 11:31
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25.05.2023 11:31


Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сегодня, 25 мая, выступил с докладом на комиссии Госсовета РФ по направлению «Экология и природные ресурсы». Как сообщает ИА «Высота 102», руководитель региона представил результаты работы по реализации ключевых проектов развития в сфере экологии. При этом глава комиссии Госсовета РФ Глеб Никитин обозначил Волгоградскую область в числе регионов-лидеров, показавших наилучшие, по мнению проектного офиса и Минприроды России, результаты в реализации нацпроекта «Экология».

Качество жизни людей, развитие экономики и социальной сферы, работу современных производств невозможно представить без решения экологических вопросов и обеспечения экологической безопасности в целом. При этом в проводимой работе очень важно соблюдать баланс между заботой об окружающей среде и реализацией задач и проектов развития, – подчеркнул в ходе своего выступления Андрей Бочаров. – В Волгоградской области сформирован и в настоящее время, с актуальными корректировками, продолжает реализовываться поэтапный план действий, направленный, прежде всего, на ликвидацию накопленного экологического ущерба, минимизацию негативного воздействия на окружающую среду, создание условий для внедрения экологически ответственных подходов к работе во всех отраслях и сферах. В этой работе принимают практически все предприятия и организации Волгоградской области. Это позволило направить на решение экологических задач за прошедшие годы порядка 65 млрд рублей.

Как отметил Бочаров, благодаря системному взаимодействию с правительством России, Минприроды, Госдумой, профильной рабочей группой ГосСовета и др. в нацпроект «Экология» были включены стратегически важные для жители Волгоградской области и всего юга России объекты. Один из них – Волго-Ахтубинская пойма, оздоровление которой стартовало после Госсовета, состоявшегося в 206 году. На сегодня в Волгоградской области на территории уникального природного парка восстановлены 48 ериков и озер, построены 50 водопропускных сооружений — к концу 2024 года их число достигнет 93 и 74 соответственно.

При этом специалисты уже фиксируют системное увеличение водности и проточности ключевых пойменных объектов, – сказал Андрей Бочаров. – Приведу только один пример. Комплекс мероприятий по расчистке озера Два брата и других взаимоувязанных мероприятий позволил в этом году в паводок за три часа полностью заполнить чашу озера, которое на протяжении последних пяти лет было наполнено лишь на 20%. В целом комплекс проведенных в Волго-Ахтубинской пойме работ позволил уже в этом году при сравнительно невысоких водосбросах наполнить пойму на 75-95%. Ранее при таких сбросах основные объекты заполнялись лишь на 30–50%.

На следующем этапе, сообщил Андрей Бочаров, будет возведен комплекс ГТС для обводнения реки Ахтубы и Волго-Ахтубинской поймы. В настоящее время проект строительства проходит госэкспертизу.   

Это самый масштабный экологический проект, который планируется в России, – сделал акцент губернатор Волгоградской области. –  Именно наполнение Волго-Ахтубинской поймы создает определенный микроклимат на территории всего юга и влияет на качество жизни людей. В советское время этот проект не был реализован – сейчас мы восстанавливаем историческую справедливость. Мы активно работаем с Государственным океанографическим институтом имени Н.Н. Зубова, РАН, и это дает нам существенные преимущества: на стадии разработки мы получаем экспертные заключения ведущих специалистов России и мира. Считаю очень важным в обязательном порядке при реализации программ, связанных с экологией, привлекать ученых.

Министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов высоко оценил проведенную регионом работу по оздоровлению водных объектов, предложив создать базовый отдельный нацпроект по рекам страны.

Андрей Бочаров также поделился опытом региона по реализации проектов берегоукрепления, выполнения комплекса мероприятий по снижению негативного воздействия сточных вод в Волгу, благодаря которым повышена экологическая безопасность, предотвращён экологический ущерб, созданы новые возможности для развития территорий. Продолжается формирование современной системы обращения с отходами и решение задач в индустриальном секторе по модернизации систем очистки вредных выбросов в атмосферу, промышленных стоков.

Отмечу ответственное отношение всех крупных предприятий, связанное с обеспечением экологической безопасности. За последние три года экологические инвестиции на это направление составили более 19 млрд руб. Они были синхронизированы с региональными программами, – привел данные Андрей Бочаров.

Накопленный опыт, поддержка федерального центра и эффект от реализации экологических программ и проектов станут основой для реализации новых амбициозных задач.

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