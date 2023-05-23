Расследования

В Сеть слили видео допроса школьника, напавшего на выпускницу под Волгоградом

Расследования 23.05.2023 15:48
0
23.05.2023 15:48

В Сети опубликовано видео предполагаемого допроса 17-летнего школьника Григория З., который сегодня, 23 мая, на линейке в школе № 1 Иловли Волгоградской области напал с ножом на свою одноклассницу Валерию А. Как сообщает V102.RU, юноша на кадрах видеозаписи признался, зачем пытался перерезать горло сверстнице.  



— Она мне ничего плохого не сделала. Просто так [напал]. Хотел вымогательством денег заняться со всей школы и у мамки с папкой, — говорит подросток на видео. 


Тем временем глава Иловлинского района Иван Гель опубликовал у себя в соцсетях фотографию с пострадавшей во время нападения несовершеннолетней выпускницей школы № 1. 

— Посетил выпускницу Иловлинской школы № 1 Валерию после инцидента на торжественной линейке. Справился о здоровье, поздравил с окончанием школы. С Валерией все хорошо, настроение и самочувствие хорошие. Желаю всем выпускникам Иловлинского района светлого пути и больших достижений! — отметил в своем посте глава. 

Между тем СУ СКР по Волгоградской области организовали доследственную проверку. По одной из первоначальных версий, 17-летний ученик 11-го класса хотел перерезать горло школьнице из-за неразделенной любви. По другой, школьник просто заигрался в компьютерные игры. 

— Школьницу уже осмотрели медики, госпитализация не потребовалась, поскольку ранение является касательным. Угрозы жизни и здоровья нет, — пояснила информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. 

Напомним, что инцидент произошел сегодня примерно в  09.30 в школе № 1 в рабочем поселке Иловля во время торжественной линейки. По информации правоохранительных органов, 17-летний Григорий З. достал из кармана складной нож и, схватив одноклассницу, пытался ударить ее в горло. К счастью, на помощь подоспели находившиеся рядом ученики, которые обезвредили нападавшего. По информации осведомленного источника «Высоты 102», есть подозрения, что юноша имеет психологические отклонения. В ближайшее время его проверят на вменяемость. 

Читайте также: 

Опубликовано видео нападения выпускника на одноклассницу под Волгоградом

МВД и СК проводят проверку по факту нападения выпускника на школьницу под Волгоградом

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
23.05.2023 17:20
Расследования 23.05.2023 17:20
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.05.2023 14:45
Расследования 23.05.2023 14:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.05.2023 11:01
Расследования 23.05.2023 11:01
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.05.2023 10:25
Расследования 23.05.2023 10:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.05.2023 09:57
Расследования 23.05.2023 09:57
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.05.2023 12:29
Расследования 22.05.2023 12:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
22.05.2023 11:29
Расследования 22.05.2023 11:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.05.2023 15:34
Расследования 21.05.2023 15:34
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.05.2023 14:40
Расследования 21.05.2023 14:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.05.2023 13:38
Расследования 21.05.2023 13:38
Комментарии

0
Далее
Расследования
21.05.2023 12:15
Расследования 21.05.2023 12:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.05.2023 23:07
Расследования 20.05.2023 23:07
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.05.2023 22:44
Расследования 20.05.2023 22:44
Комментарии

0
Далее
Расследования
20.05.2023 11:41
Расследования 20.05.2023 11:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
19.05.2023 21:33
Расследования 19.05.2023 21:33
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:25
В Волгограде на ул. Рабоче-Крестьянской «Нива» на полной скорости сбила школьникаСмотреть фотографии
19:14
Уйти нельзя остаться: Яглыч поставит запятую 20 июня — в новом сериале «Ухожу красиво»Смотреть фотографии
18:31
МЧС предупредило волгоградцев о ливнях с грозами и шквалистом ветре до 25 м/сСмотреть фотографии
17:53
Министр Чечни Дудаев прокомментировал передачу дела о сожжении Корана в ВолгоградеСмотреть фотографии
17:20
Волгоградец топором разрубил лицо супруге из ревностиСмотреть фотографии
16:51
Владимир Путин в Кремле наградил педагога из Волгоградской области Нину БударинуСмотреть фотографии
16:10
Госдума увеличила штрафы за укусы животных до 200 тысяч рублейСмотреть фотографии
15:48
В Сеть слили видео допроса школьника, напавшего на выпускницу под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
14:45
Напавшего с ножом на выпускницу волгоградского школьника проверят на вменяемостьСмотреть фотографии
14:19
Только 39% жителей ЮФО хотят возвращения в страну международных компанийСмотреть фотографии
14:01
Волгоградский кикбоксер Вячеслав Борщев нокаутировал китайца в СШАСмотреть фотографии
12:32
Гимн, чирлидинг и классический вальс: в школах Волгограда прозвенел последний звонокСмотреть фотографии
12:19
МВД и СК проводят проверку по факту нападения выпускника на школьницу под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:53
За неделю в Волгоградской области еще 7 человек заразились корьюСмотреть фотографии
11:45
Опубликовано видео нападения выпускника на одноклассницу под ВолгоградомСмотреть фотографии
11:22
На открытии детского центра в Садах Придонья побывали свыше 500 человекСмотреть фотографии
11:01
«Осталось двое детей»: стали известны подробности страшной аварии под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:51
Эксперты и пользователи Сравни.ру высоко оценили качество ОСАГО от «Росгосстраха»Смотреть фотографии
10:40
В Волгоградской области на последнем звонке выпускник ударил ножом одноклассницуСмотреть фотографии
10:36
«Лежал в реанимации»: в Волгограде умер экс-глава управления охотничьего и рыбного хозяйства Анатолий МайдановСмотреть фотографии
10:25
СК забрал у полиции дело о попытке сожжения жителя Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:00
Работники волгоградских госучреждений получат двойную зарплату за командировки на ДонбассСмотреть фотографии
09:57
Губернатор Бочаров ворвался в рейтинг самых популярных в соцмедиа глав регионов РФСмотреть фотографии
09:54
В Волгограде на проспекте Ленина загорелся автомобиль: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
08:31
У жителя Волгоградской области в кармане взорвался и загорелся смартфонСмотреть фотографии
08:31
В Михайловке в третий раз объявили аукцион на строительство катка за четверть миллиардаСмотреть фотографии
20:55
Росгидромет: в Волгоградской области прогнозируют град и шторм до 25 маяСмотреть фотографии
20:49
Юные волгоградцы собрали комплект медалей по пляжному гандболуСмотреть фотографии
19:40
«Это — ролевые игры»: избивший в эфире девушку треш-стример из Волгограда попал в полициюСмотреть фотографии
18:34
В Сурском сквере в центре Волгограда заложили фонтан и уже строят дорожкиСмотреть фотографии
 