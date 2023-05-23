В Сеть слили видео допроса школьника, напавшего на выпускницу под Волгоградом

В Сети опубликовано видео предполагаемого допроса 17-летнего школьника Григория З., который сегодня, 23 мая, на линейке в школе № 1 Иловли Волгоградской области напал с ножом на свою одноклассницу Валерию А. Как сообщает V102.RU, юноша на кадрах видеозаписи признался, зачем пытался перерезать горло сверстнице.





— Она мне ничего плохого не сделала. Просто так [напал]. Хотел вымогательством денег заняться со всей школы и у мамки с папкой, — говорит подросток на видео.





Тем временем глава Иловлинского района Иван Гель опубликовал у себя в соцсетях фотографию с пострадавшей во время нападения несовершеннолетней выпускницей школы № 1.

— Посетил выпускницу Иловлинской школы № 1 Валерию после инцидента на торжественной линейке. Справился о здоровье, поздравил с окончанием школы. С Валерией все хорошо, настроение и самочувствие хорошие. Желаю всем выпускникам Иловлинского района светлого пути и больших достижений! — отметил в своем посте глава.

Между тем СУ СКР по Волгоградской области организовали доследственную проверку. По одной из первоначальных версий, 17-летний ученик 11-го класса хотел перерезать горло школьнице из-за неразделенной любви. По другой, школьник просто заигрался в компьютерные игры.

— Школьницу уже осмотрели медики, госпитализация не потребовалась, поскольку ранение является касательным. Угрозы жизни и здоровья нет, — пояснила информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова.

Напомним, что инцидент произошел сегодня примерно в 09.30 в школе № 1 в рабочем поселке Иловля во время торжественной линейки. По информации правоохранительных органов, 17-летний Григорий З. достал из кармана складной нож и, схватив одноклассницу, пытался ударить ее в горло. К счастью, на помощь подоспели находившиеся рядом ученики, которые обезвредили нападавшего. По информации осведомленного источника «Высоты 102», есть подозрения, что юноша имеет психологические отклонения. В ближайшее время его проверят на вменяемость.

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