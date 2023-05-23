В Волгоградской области на последнем звонке выпускник ударил ножом одноклассницу

Происшествия 23.05.2023 10:40
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23.05.2023 10:40
В рабочем поселке Иловля в Волгоградской области сегодня, 23 мая, на последнем звонке в школе №1 17-летний выпускник ударил ножом одноклассницу. Информацию о ЧП на линейке ИА «Высота 102» подтвердили в районной администрации.
Как сообщает информагентство, как и во всех школах в Волгоградской области, в образовательном учреждении на ул. Красноармейская, 39а в Иловле в 9.00 стартовал последний звонок. Нападение учащийся 11-го класса совершил вскоре после начала торжественного построения.
По сведениям сотрудников администрации Иловлинского района, школьнице ничто не угрожает. Нож задел ее по касательной и нанес непроникающее ранение. Ей оказывается медицинская помощь.
Подробности ЧП ИА «Высота 102» запросило в ГУ МВД по Волгоградской области.
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