Общество 23.05.2023 12:19
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23.05.2023 12:19
В Волгоградской области сотрудники сразу двух ведомств – региональных ГУ МВД России и СУ СК России – проводят проверку по факту нападения 17-летнего выпускника школы №1 в рабочем поселке Иловля на одноклассницу в ходе линейки. Как сообщает ИА «Высота 102», в настоящее время выясняются обстоятельства инцидента.
Напомним, около 09.30 23 мая в ходе торжественного построения на школьном дворе по ул. Красноармейская, 39а в Иловле, 17-летний молодой человек, стоя за спиной ровесницы, достал из кармана складной нож, схватил девочку за плечо и другой рукой попытался перерезать ей горло. К счастью, на помощь поспешили находившиеся рядом молоды люди и учителя, которые оттащили нападавшего от жертвы. ЧП попало на видео.
Как ранее сообщало ИА «Высота 102», ранение оказалось незначительным. Ранее конфликтов между молодыми людьми не наблюдалось.
– Сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства инцидента, происшедшего в образовательном учреждении районного поселка Иловля Волгоградской области, – сообщают в ГУ МВД России по Волгоградской области.
– В ходе проверки будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц школы, на которых возложена обязанность, в том числе, по обеспечению безопасности обучающихся, – уточняют в СУ СК России по Волгоградской области.
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