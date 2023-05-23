В Волгоградской области 23 мая в ходе торжественной линейки 17-летний выпускник, используя перочинный нож, пытался перерезать горло однокласснице. Как сообщает ИА «Высота 102», в настоящее решается вопрос об обследовании молодого человек на предмет его психического здоровья.

Напомним, ЧП произошло около 09.30 в школе №1 в рабочем поселке Иловля во время последнего звонка. По информации правоохранительных органов, 17-летний Григорий З. достал из кармана складной нож и, схватив одноклассницу, пытался ударить ее оружием в горло. К счастью, на помощь подоспели находившиеся рядом ученики, которые обезвредили нападавшего. Ранение оказалось незначительным и, как сообщили информагентству в комитете здравоохранения Волгоградской области, жизни пострадавшей ничего не угрожает. Сейчас с ней работают психологи.

– Скорая прибыла оперативно, так как проезжала рядом со школой, – сообщили в ответ на редакционный запрос в облздраве. – Школьницу осмотрели медики центральной районной больницы, оказана медицинская помощь, госпитализация не потребовалась, поскольку ранение является касательным. Угрозы жизни и здоровью нет. Оказывается психологическая помощь.

Также сообщается, что девочку посетил глава Иловлинского района, а в администрации Волгоградской области отметили, что ситуация находится на межведомственном контроле:

– Организована служебная проверка. Сотрудники комитета образования, науки и молодежной политики выехали на место.

С нападавшим 17-летним юношей продолжают работать специалисты. Как сообщает ИА «Высота 102», версия о том, что молодой человек испытывал к своей жертве неразделенные чувства, в правоохранительных органах не подтверждается. А вот психическое здоровье Григория З., вероятнее всего, будут проверять в специализированном учреждении.

– Есть подозрения, что юноша имеет психологические отклонения. В ближайшее время его направят в спецучреждение в Калачевском районе. Известно, что он очень плотно «сидел» на компьютерных играх, также был поклонником подросткового мистического сериала, – сообщил осведомленный источник ИА «Высота 102».

Отметим, что ни нападавший Григорий, ни его жертва Лера ранее никак не попадали в поле зрения правоохранительных органов. Более того, оба подростка в школе №1 Иловли на достаточно хорошем счету – даже дисциплинарных замечаний в их адрес ни разу не поступало.

Что касается семей подростков, мать Валерии, по не подтвержденной официально информации, работает в администрации Авиловского сельского поселения Иловлинского района, мать Григория – сотрудница одного из сетевых магазинов в Иловле.

Напомним, что происшествие на торжественной линейке в Иловле сняли на видео зрители. Парень совершил нападение прямо во время выступления на сцене.

Проверку по факту происшествия организовали одновременно два ведомства – ГУ МВД России по Волгоградской области и СУ СК России по Волгоградской области.

Фото, видео: телеграм-канал 112 / t.me