Происшествия

Опубликовано видео нападения выпускника на одноклассницу под Волгоградом

Происшествия 23.05.2023 11:45
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23.05.2023 11:45


В Волгоградской области 23 мая во время торжественной линейки в рабочем поселке Иловля 17-летний юноша ударил ножом одноклассницу. Как сообщает ИА «Высота 102», происшествие попало на видео очевидцев. 

Судя по записи, опубликованной telegram-каналом «112», и девушка и молодой человек в момент нападения находились на импровизированной сцене на школьном стадионе. Когда выпускники завершили исполнение песни,  раздались истошные крики пострадавшей, а находившиеся рядом молодые люди поспешили отстранить нападавшего от его жертвы. На видеокадрах отчетливо видно, как парень обхватывает левой рукой девочку за плечо, а правой пытается перерезать ей горло. 

Как сообщил ИА «Высота 102» источник, близкий к администрации Иловлинского района, нападение выпускник школы №1 в Иловле совершил с использованием складного перочинного ножа. 

– Парень метил девочке в шею, но, на счастье, ранение оказалось непроникающим – у девочки лишь легкий порез, – сообщил собеседник информагентства. 

Сообщается также, что ранее между школьниками не было никаких конфликтных ситуаций. Что послужило причиной нападения, предстоит выяснить правоохранительным органам. 

Видео: «112» /t.me

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