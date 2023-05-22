Здравоохранение

В Волгоградской области ребенок заразился клещевым боррелиозом

Здравоохранение 22.05.2023 08:56
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22.05.2023 08:56


В Волгоградской области зарегистрирован первый в этом году случай заболевания искодовым клещевым боррелиозом. Как сообщили V102.RU в региональном управлении Роспотребнадзора, болезнь диагностировали у ребенка из Суровикинского района. 
Напомним, искодовый клещевой боррелиоз, или болезнь Лайма – это природно-очаговое заболевание, передающееся клещами. Оно характеризуется поражением кожи, суставов, нервной и сердечно-сосудистой систем и часто принимает хроническое, рецидивирующее течение.
Всего с начала сезона активности клещей в медицинские организации области по поводу присасывания клещей обратились 605 человек, в том числе за последнюю неделю – 182 человека. Активность клещей на последней неделе превысила среднемноголетний уровень на 61%.
В РПН пояснили, что в регионе продолжается проведение исследований клещей, как в рамках эпизоотологического мониторинга внешней среды, так и при снятии клещей с людей. В настоящее время доля положительных находок на наличие маркеров к возбудителю ИКБ составила около 2%.


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