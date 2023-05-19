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«Дойдем до Верховного Суда»: напавший с ножом на сотрудницу МЧС волгоградец избежал колонии

Расследования 19.05.2023 21:33
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19.05.2023 21:33


В Волгограде сегодня, 19 мая, мировой суд Красноармейского судебного района вынес приговор в отношении бывшего сотрудника ГУ МЧС России по Волгоградской области Вячеслава Янина, который напал с ножом на свою коллегу Татьяну Смирнову. Как стало известно V102.RU от адвоката потерпевшей, волгоградцу назначили наказание, не связанное с лишением свободы. 

— Янина приговорили к году и шести месяцам ограничения свободы. Суд вынес решение с учетом того, что он ранее не был судим. Мы считаем, что в отношении моей подзащитной Татьяны Смирновой было совершено покушение на убийство, а не угроза убийством, как ему вменяло следствие. Мы просили вернуть уголовное дело прокурору, но не были услышаны. Будем обжаловать приговор. Если потребуется, то дойдем до Верховного Суда, — прокомментировала информагентству адвокат Ольга Завгороднева.


Напомним, что ранее юрист заявляла, что Вячеслава Янина кто-то пытается выгородить, чтобы он получил минимальное наказание после нападения с ножом на ее подзащитную, совершенном 30 октября 2022 года в гаражном кооперативе в Красноармейском районе Волгограда. 

Янин в свою очередь в разговоре с журналистами «Высоты 102» категорически отрицал все обвинения в свой адрес. Теперь уже бывший сотрудник МЧС настаивал, что 30 октября между ним и Смирновой действительно произошел конфликт, но он якобы и пальцем ее не тронул, а холодного оружия при себе не имел.

Также Янин сильно удивился, когда узнал, что в распоряжении редакции информагентства есть две аудиозаписи, на которых, как утверждает Ольга Завгороднева, запечатлен диалог между ним и Татьяной Смирновой в момент нападения, а также предложение от мужа родной сестры Вячеслава, представившегося Александром, договориться о встрече с Татьяной и ее родителями, чтобы «как-то решить ситуацию».

Фото: Ольга Завгороднева 

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