Расследования

«Хочет отделаться легким испугом»: напавшему на сотрудницу МЧС волгоградцу предъявили обвинение

Расследования 24.01.2023 09:53
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24.01.2023 09:53


В Волгограде завершилось расследование уголовного дела об угрозе убийством и умышленном причинении легкого вреда здоровью, возбужденного в отношении сотрудника ГУ МЧС России по Волгоградской области Вячеслава Янина. Мужчину подозревают в нападении на свою коллегу — 28-летнюю Татьяну Смирнову, совершенном 30 октября 2022 года в гаражном кооперативе в Красноармейском районе. 

По словам адвоката потерпевшей Ольги Завгородневой, ее доверительница не согласна с квалификацией следствия.  

— Все, о чем рассказывала Татьяна Смирнова — подтвердилось в ходе следствия. Однако Вячеславу Янину предъявили обвинение по ч. 1 ст. 119 УК РФ — угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью и по ч.1 ст. 115 УК РФ — умышленное причинение легкого вреда здоровью, — пояснила адвокат. — Мы категорически не согласны с квалификацией и будет подавать жалобы, настаивая на ч. 3 ст. 30 УК РФ, ч. 1 ст. 105 УК РФ — покушение на убийство. 


По словам защитника Смирновой, подозреваемый в нападении на ее доверительницу Вячеслав Янин уволился из МЧС, находится под подпиской о невыезде, признал вину и раскаивается. 

— Когда моя подзащитная вышла на работу, Янин еще ходил на службу. Они не пересекались, а потом он уволился. Татьяна восстанавливается после пережитого, ей, конечно, стало лучше, но сами понимаете, такое она никогда не забудет, — делится Ольга Завгороднева. 

Юрист уточняет, что Янина до сих пор кото-то пытается выгородить и сделать все возможное, чтобы напавший с ножом на Татьяну получил минимальное наказание. 

— Как изначально все укрывалось, так и продолжает укрываться. Не могу сказать, кто именно этому способствует, но факты говорят сами за себя. Вспомните, что изначально никто и шевелиться не хотел и лишь после скандала, привлечения внимания СМИ уголовное дело все-таки возбудили, — рассуждает Завгороднева. — Повторюсь еще раз: от Янина нам не нужны ни извинения, ни деньги. Он просто сломал ей жизнь, а теперь хочет отделаться легким испугом. Ведь, исходя из той квалификации, которая сейчас имеет место быть дело можно прекратить ввиду примирения сторон, но моя подзащитная даже не рассматривает подобный вариант. 

Напомним, что Янин ранее категорически отрицал все обвинения в свой адрес. Сотрудник МЧС настаивал на том, что 30 октября между ним и Смирновой действительно произошел конфликт, но он якобы и пальцем ее не тронул, а холодного оружия при себе не имел. По словам адвоката Татьяны Смирновой, 25-летний коллега привез ее доверительницу в гаражный кооператив, где пытался зарезать ударами ножом в область шеи. Жертве спасателя удалось вырваться и позвать на помощь.  

Также Янин сильно удивился, когда узнал, что в распоряжении редакции ИА «Высота 102» есть две аудиозаписи, на которых, как утверждает Ольга Завгороднева, запечатлен диалог между ним и Татьяной  Смирновой в момент нападения, а также предложение от мужа родной сестры Вячеслава, представившегося Александром, договориться о встрече с Татьяной и ее родителями, чтобы «как-то решить ситуацию». 

Фото: Ольга Завгороднева 

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