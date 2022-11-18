Расследования

«Ты меня боишься сейчас»: опубликована аудиозапись, сделанная волгоградкой в момент нападения на нее сотрудника МЧС

Расследования 18.11.2022 20:47
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18.11.2022 20:47

В распоряжении редакции ИА «Высота 102» оказалась аудиозапись, на которой, по словам адвоката Ольги Завгородневой, запечатлен диалог Татьяны Смирновой и 25-летнего сотрудника МЧС  Вячеслава Янина в момент его нападения на девушку. Как ранее рассказала журналистам информагентства юрист, 30 октября 2022 года спасатель привез 28-летнюю Смирнову в гаражный кооператив, где попытался зарезать ударами ножом в область шеи. Волгоградке удалось вырваться и позвать на помощь.   

На аудио мужской голос, предположительно Вячеслава Янина, пытается объяснить своей жертве мотив нападения, а после предлагает договориться. Как уточнила защитник Татьяны Смирновой, запись была сделана когда потерпевшая, удерживая левой ладонью лезвие ножа, сумела выйти вместе с Яниным из машины. 

— Именно в этот момент моя доверительница сумела нащупать другой рукой свой телефон и записать разговор. После Янин заплакал и выронил нож, а Татьяне удалось сбежать, что отчетливо слышно на записи, — говорит Ольга Завгороднева. 

ИА «Высота 102» публикует расшифровку диалога: 

— Я много чего в этой жизни не понимаю … но для меня ты единственный смысл … Я понимаю, если бы у тебя кто-то был бы, это вообще …, но ты сама постоянно ходила, жаловалась, что ты бедная, несчастная, что тебя все кинули … Я тут без всего, без всех … Я слушал все эти разговоры … Я слышал все эти разговоры — никого, никак и никогда … (слышен плач, — Прим. ред.). Потому что … я тебя … люблю … Я знаю, что ты меня сейчас боишься.  

— Я очень тебя боюсь, просто очень.

— Это было единственное что … (далее неразборчиво, — Прим. ред.). Я правда … Тань, пожалуйста, не уходи, я тебя умоляю.

— Не трогай меня (далее неразборчиво, — Прим. ред.). Я тебе серьезно говорю.

— Ладно, давай с тобой договоримся.

— Я не хочу.


Адвокат Татьяны Смирновой сообщила информагентству 18 ноября, что сегодня ее подзащитную вызвали в главк МЧС России по Волгоградской области. 

— Пока мы можем сказать только одно — ведомством проводится проверка. Какими будут ее результаты пока сказать невозможно, — пояснила юрист. 

Ранее Ольга Завгороднева сообщила, что Татьяне Смирновой после нападения стали поступать звонки и сообщения от родственников Вячеслава Янина с просьбами не давать ход делу и предложениями договориться. 

— Члены его семьи звонили один за другим и просили «не ломать жизнь парню» и решить полюбовно. Он сам написал ей сообщение в духе «давай как-то решим» и спросил, сколько она хочет. Мы на это не пойдем и будем требовать возбуждения уголовного дела. Моя подзащитная опасается, что дело могут просто «замять» или квалифицировать действия Янина по более легкой статье, — отмечает адвокат.  

Сам Янин писал Татьяне сообщения с просьбой уладить конфликт и назвать необходимую ей сумму, о чем свидетельствует предоставленный Смирновой скриншот их последней переписки: 

В распоряжении журналистов ИА «Высота 102» оказалась еще одна аудиозапись. Как пояснила Ольга Завгороднева, на ней муж родной сестры Вячеслава Янина, представившийся Александром, пытается договориться о встрече с Татьяной Смирновой и ее родителями, чтобы «как-то решить ситуацию». Мужчина сообщает, что в дело готов вмешаться дядя Вячеслава —  бывший сотрудник МЧС. Родственник Янина пытается его оправдывать, ведь «на Славика это не похоже, но что-то произошло», а от того, что «его закроют, вам легче не станет», делает вывод мужчина.    

В ГУ МВД России по Волгоградской области ранее сообщили, что заявление от 30 октября 2022 года зарегистрировано и проводится проверка. В установленные сроки будет принято законное решение. 


 

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