Встречи с солдатами предпочитал приемам на высшем уровне: внучка маршала Чуйкова - об уроках жизни легендарного «генерала Штурм»

«Здесь все друг друга называют братишками»: волгоградские дроноводы рассказывали об «охоте», учёбе и боевом братстве

«Раньше лед держался до конца марта»: географ рассказал, когда в Волгограде перестала замерзать Волга

 Кириенко: участники СВО заслуженно имеют право на госслужбу
Участники спецоперации обладают правом на посты в органах власти. Об этом заявил замруководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко на международном конгрессе государственного управления в РАНХиГС. - У них особое...
 Подозреваемого в изнасиловании экс-депутата Напсо снова проверит СК
Следственный комитет России повторно инициировал уголовное преследование в отношении экс-депутата Госдумы Юрия Напсо по обвинению его экс-помощницы. Об этом передает Привет-Ростов со ссылкой на  «Коммерсантъ».  Делопроизводство было начато в...
Общество

В Волгоградской области «спящих» коммунальщиков взбодрили штрафами

Штрафы на 3,5 миллиона рублей в Волгоградской области наложены на УК, ресурсоснабжающие организации и ТСЖ за некачественное оказание услуг населению. Всего за месяц, по данным Госжилнадзора, к административной ответственности было привлечено 27 организаций ЖКХ и их должностные лица.

За первый месяц нового года проверяющие внести коммунальщикам 39 представлений о назначении административных наказаний. Коммунальные предприятия и организации штрафовали за нарушения правил содержания и ремонта жилых домов и помещений, несоблюдение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами, а также за нарушение лицензионных требований.

В феврале основная масса претензий к УК и ТСЖ связана с несвоевременной или некачественной уборкой снега и наледи во дворах, сосулек с крыш. Уже проверено более 1000 дворовых территорий в Волгограде и области. Выявлено 230 нарушений, которых, судя по всему, к концу февраля будет еще больше.

Пожаловаться на работу коммунальных служб можно с помощью ГИС ЖКХ или приложения «Госуслуги. Дом». Кроме того, продолжает работать «горячая линия» Госжилнадзора по телефону: (8442) 35-21-98.

Жителям Волгограда можно обратиться в ДЖКХ и ТЭК администрации города (400074, г. Волгоград, ул. Козловская, 39А). По Волжскому, Михайловке, Камышину, Урюпинску, Фролово — в администрации городских округов; по остальным муниципальным образованиям — в инспекцию государственного жилищного надзора Волгоградской области (400074, г. Волгоград, ул. Козловская, 39А).

Фото из архива V102.RU

