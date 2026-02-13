В Волгоградской области «спящих» коммунальщиков взбодрили штрафами

Штрафы на 3,5 миллиона рублей в Волгоградской области наложены на УК, ресурсоснабжающие организации и ТСЖ за некачественное оказание услуг населению. Всего за месяц, по данным Госжилнадзора, к административной ответственности было привлечено 27 организаций ЖКХ и их должностные лица.

За первый месяц нового года проверяющие внести коммунальщикам 39 представлений о назначении административных наказаний. Коммунальные предприятия и организации штрафовали за нарушения правил содержания и ремонта жилых домов и помещений, несоблюдение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами, а также за нарушение лицензионных требований.

В феврале основная масса претензий к УК и ТСЖ связана с несвоевременной или некачественной уборкой снега и наледи во дворах, сосулек с крыш. Уже проверено более 1000 дворовых территорий в Волгограде и области. Выявлено 230 нарушений, которых, судя по всему, к концу февраля будет еще больше.

Пожаловаться на работу коммунальных служб можно с помощью ГИС ЖКХ или приложения «Госуслуги. Дом». Кроме того, продолжает работать «горячая линия» Госжилнадзора по телефону: (8442) 35-21-98.

Жителям Волгограда можно обратиться в ДЖКХ и ТЭК администрации города (400074, г. Волгоград, ул. Козловская, 39А). По Волжскому, Михайловке, Камышину, Урюпинску, Фролово — в администрации городских округов; по остальным муниципальным образованиям — в инспекцию государственного жилищного надзора Волгоградской области (400074, г. Волгоград, ул. Козловская, 39А).

Фото из архива V102.RU

