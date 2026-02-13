В Волгоград сегодня после двух месяцев лечения в Москве прилетел 10-месячный Лёня Никехин. Как рассказала мама малыша Анастасия, поездка домой станет короткой передышкой перед новым курсом химиотерапии. Молодая семья из Волгограда продолжает бороться за жизнь любимого сына и собирать деньги на пересадку костного мозга.

Напомним, об истории Лёни Никехина ИА «Высота 102» сообщало 3 февраля. По словам Анастасии, страшный диагноз – младенческий лейкоз – ее здоровому на вид сыну поставили в ноябре прошлого года. Тревогу молодых родителей вызвала не спадавшая температура, вялость и капризы до этого бойкого малыша. После череды анализов и бессонных ночей волгоградку с ребенком доставили в Москву, где они теперь проходят лечение.

Однако, жизнь улыбчивого малыша из Волгограда зависит сегодня не только от опыта и внимания московских врачей. Для того, чтобы 10-месячный мальчишка вырос и стал поддержкой в будущем матери и отцу, в период ремиссии ему нужна пересадка костного мозга. Есть и донор – 7-летняя сестренка Лёни, но вот только нет денег – 25-ти миллионов рублей. Именно такая сумма требуется для операции, которую могут сделать только в Израиле.





3 февраля Анастасия Никехина рассказывала о том, что собственными силами – с помощью друзей и близких – им с супругом удалось собрать 3 млн рублей из необходимых 25-ти. Всего за 10 дней недостающая сумма сократилась до 18,5 млн рублей.

– Нас отпустили домой на перерыв перед следующим, третьим по счету, блоком химии. Перелили тромбоциты для перелета, и подготовили калий для поддержки, – делится новостями любящая мать. – За несколько дней нас поддержали около тысячи человек. Помощь каждого навсегда останется в наших сердцах и душах, в нашем сыне Лёнюшке.

Несмотря на весь драматизм ситуации, в которой оказалась семья Никехиных, ни Анастасия, ни сам Лёня не теряют оптимизма. В группе, которую создала в Telegram волгоградка, она делится только добрыми новостями о новых поступлениях средств, о подвигах сына и непременно – фотографиями и видео, где 10-месячный малыш дарит подписчикам широкую улыбку во все свои восемь зубов.





До заветной суммы – 25 миллионов рублей – без поддержки семье идти еще долго. Однако, как показывает опыт, сообща дорога может оказаться короче. Ведь всего за 10 дней тысяче человек удалось набрать более миллиона.

Все подробности о необходимой помощи 10-месячному Лёне из Волгограда читайте в Telegram.

Фото: Анастасии Никехиной