Облдмин закупает впрок рамки для награждения волгоградцев





В Волгограде администрация региона планирует награждать жителей за заслуги. Как сообщает ИА «Высота 102», от обладмина на сайте госзаказов опубликован конкурс по отбору компании, которая поставит для торжественных мероприятий рамки – в общей сложности 2000 штук.

Согласно проекту контракта, размещенного в открытом доступе, чиновники региона готовы заплатить за деревянные изделия, выполненные в строгом стиле, 1 834 340 рублей. Это начальная цена, которая по итогам торгов может оказаться существенно ниже – в аукционе победит та организация, которая предложит товар по минимальной стоимости.

В обладминистрации «Высоте 102» подтвердили, что закупаемая продукция будет использована при проведении торжественных церемоний награждения, для официальных мероприятий, в том числе приуроченных к празднованию Победы в Великой Отечественной войне.

При этом, судя по всему, рамки закупаются впрок. Так, согласно данным сайта госзаказов, последняя закупка фоторамок проводилась обладмином в 2024 году – тогда на эти цели было куплено изделий на 3,2 млн рублей. Рамок, судя по всему, хватило и на 2025 год, так как в прошлом году деньги на эти цели не тратили.