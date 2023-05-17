Расследования

Гособвинение просит 7,5 лет колонии для изрезавшего девушку в Волжском Аркадия Григоряна

Расследования 17.05.2023 12:06
0
17.05.2023 12:06


Представитель гособвинения попросил Волжский городской суд в Волгоградской области приговорить к 7,5 годам колонии строгого режима Аркадия Григоряна, который обвиняется в жестоком нападении на свою бывшую девушку.
Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, это наказание максимально возможное с учетом инкриминируемых обвинений и всех данных о личности фигуранта уголовного дела.
Ранее судимый 41-летний кикбоксер Аркадий Григорян обвиняется, напомним, в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ч.1 ст.264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, ранее подвергнутым наказанию за аналогичное деяние).
Государственное обвинение по уголовному делу поддерживается заместителем прокурора Волжского Алексеем Киреевым.
Как следует из материалов дела, Аркадий Григорян обвиняется в покушении на убийство экс-сожительницы и повторном управлении автомобилем в пьяном виде. Следствием установлено, что Григорян поджидал, а потом напал на свою бывшую спутницу у подъезда дома № 62 по улице 40 лет Победы в Волжском. Мужчина хотел вернуть прежние отношения, но 29-летняя Маргарита Б. ответила отказом, из-за чего пьяный Григорян набросился на волжанку с ножом, нанеся не менее 35 ударов. 
Женщине удалось выжить благодаря своевременно оказанной медицинской помощи – бригаду медиков оперативно вызвал оказавшийся неподалеку свидетель произошедшего.
Как только поступило сообщение о нападении на женщину, сотрудники ГУ МВД России Волгоградской области оперативно предприняли комплекс мер, по результатам которых была установлена личность нападавшего, марка и номер его машины. На розыск преступника были брошены все силы, перекрыты выезды из Волжского, в итоге Григоряна удалось обнаружить на одной из улиц. 
21 декабря 2022 года примерно в 08:50 автомобиль под управлением подсудимого, пытавшегося скрыться, был задержан сотрудниками полиции. Ранее сообщалось, что требования полицейских остановиться кикбоксер во время преследования игнорировал. В итоге погоня завершилась на берегу Волги, где Григорян на автомобиле ушел под воду. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения он отказался. При этом ранее Григорян привлекался к ответственности за аналогичное деяние.
- С учетом обстоятельств совершения преступления, данных о личности фигуранта уголовного дела, в том числе явки с повинной, полного признания вины и активного способствования расследованию преступления, государственным обвинителем предложено назначить мужчине наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. В качестве дополнительного наказания государственный обвинитель ориентировал суд на назначение фигуранту уголовного дела 2 лет запрета заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, - сообщила Черединина.
Суд над Григоряном продолжится 18 мая.
Фото: Объединенной пресс-службы судов Волгоградской области
Читайте по теме:

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
17.05.2023 12:12
Расследования 17.05.2023 12:12
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.05.2023 11:38
Расследования 17.05.2023 11:38
Комментарии 0

0
Далее
Расследования
16.05.2023 22:31
Расследования 16.05.2023 22:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.05.2023 20:28
Расследования 16.05.2023 20:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.05.2023 13:56
Расследования 16.05.2023 13:56
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.05.2023 13:10
Расследования 16.05.2023 13:10
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.05.2023 11:51
Расследования 16.05.2023 11:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.05.2023 10:34
Расследования 16.05.2023 10:34
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.05.2023 08:29
Расследования 16.05.2023 08:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.05.2023 22:15
Расследования 15.05.2023 22:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.05.2023 18:31
Расследования 15.05.2023 18:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.05.2023 16:13
Расследования 15.05.2023 16:13
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.05.2023 15:08
Расследования 15.05.2023 15:08
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.05.2023 14:02
Расследования 15.05.2023 14:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.05.2023 11:36
Расследования 15.05.2023 11:36
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:33
Волгоградца с полными штанами наркотиков задержали оперативники ГУ МВДСмотреть фотографии
12:12
В Волгоградской области сын задушил отца в День ПобедыСмотреть фотографии
12:06
Гособвинение просит 7,5 лет колонии для изрезавшего девушку в Волжском Аркадия ГригорянаСмотреть фотографии
12:02
«Подождите, пока урожай соберу»: под Волгоградом фермер засеял пшеницей участки для многодетныхСмотреть фотографииCмотреть видео
11:56
«Ждали по несколько месяцев»: в Волгоградской области ликвидировали очередь на инвалидностьСмотреть фотографии
11:38
Сады Придонья приглашают на открытие детского центраСмотреть фотографии
11:33
Родители волгоградских подростков заплатят более 2 млн за детские шалостиСмотреть фотографии
11:26
Рядом была жена. Работавший с газонокосилкой волгоградец погиб от удара токомСмотреть фотографии
11:10
Дорожники назвали срок окончания работ на мосту через Волжскую ГЭССмотреть фотографии
10:27
«Залили "перцем" из-за прически»: в Волгограде массовая драка подростков попала на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
10:23
В Волгограде неуступчивый водитель сбил пенсионера на электроскутереСмотреть фотографии
10:09
«Ждем пробки на другом мосту»: в Волго-Ахтубинской пойме закроют на 3 месяца важный поворотСмотреть фотографии
09:55
Волгоградцы просят вернуть им налоговые вычеты на 3,1 млрд рублейСмотреть фотографии
09:36
В Ворошиловском районе Волгограда изменится график движения трамваев из-за ремонта переездаСмотреть фотографии
09:16
«Им представлять культуру страны»: ректор ВГИИК Оксана Луконина – о Победе, студентах и исторической правдеСмотреть фотографии
09:06
Слежка за разрядами молний началась в Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:45
В Волгоградской области около 500 проб воды признали негоднымиСмотреть фотографии
08:07
В Михайловке обследуют подъезд после хлопка и пожараСмотреть фотографииCмотреть видео
22:31
«Принесла бензин и подожгла»: стали известны обстоятельства ЧП в МихайловкеСмотреть фотографии
22:11
Волгоградские гандболистки одержали долгожданную победу над "Астраханочкой"Смотреть фотографии
21:19
«Спецслужбы разбираются»: в Михайловке госпитализировали двоих человек после хлопка и пожара в квартиреСмотреть фотографииCмотреть видео
20:33
«У нее рост баскетболистки»: в Волжском пропала 22-летняя девушка в серомСмотреть фотографии
20:28
«Буду ездить на личной машине»: подбитая скорой в Волжском Toyota Camry оказалась депутатскойСмотреть фотографии
20:05
В Волгоградской области перестали фиксировать случаи гриппаСмотреть фотографии
19:11
В Волгограде обнародованы зарплаты директоров детских центров, гимназий и школСмотреть фотографии
18:40
Олега Тетерятника проводили в «Концессии» с почетной грамотойСмотреть фотографии
18:27
Росгвардия обследует объекты ТЭК в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:04
«Мам, я иду добровольцем»: в Волгоградской области увековечили память троих бойцов СВОСмотреть фотографии
17:40
Госдума приняла в первом чтении скандальный закон о бездомных животныхСмотреть фотографии
17:37
«Царицынская опера» проводит уроки экологии для маленьких зрителейСмотреть фотографии
 