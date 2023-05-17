Расследования 17.05.2023 12:06
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17.05.2023 12:06
Представитель гособвинения попросил Волжский городской суд в Волгоградской области приговорить к 7,5 годам колонии строгого режима Аркадия Григоряна, который обвиняется в жестоком нападении на свою бывшую девушку.
Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, это наказание максимально возможное с учетом инкриминируемых обвинений и всех данных о личности фигуранта уголовного дела.
Ранее судимый 41-летний кикбоксер Аркадий Григорян обвиняется, напомним, в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство), ч.1 ст.264.1 УК РФ (управление автомобилем в состоянии опьянения лицом, ранее подвергнутым наказанию за аналогичное деяние).
Государственное обвинение по уголовному делу поддерживается заместителем прокурора Волжского Алексеем Киреевым.
Как следует из материалов дела, Аркадий Григорян обвиняется в покушении на убийство экс-сожительницы и повторном управлении автомобилем в пьяном виде. Следствием установлено, что Григорян поджидал, а потом напал на свою бывшую спутницу у подъезда дома № 62 по улице 40 лет Победы в Волжском. Мужчина хотел вернуть прежние отношения, но 29-летняя Маргарита Б. ответила отказом, из-за чего пьяный Григорян набросился на волжанку с ножом, нанеся не менее 35 ударов.
Женщине удалось выжить благодаря своевременно оказанной медицинской помощи – бригаду медиков оперативно вызвал оказавшийся неподалеку свидетель произошедшего.
Как только поступило сообщение о нападении на женщину, сотрудники ГУ МВД России Волгоградской области оперативно предприняли комплекс мер, по результатам которых была установлена личность нападавшего, марка и номер его машины. На розыск преступника были брошены все силы, перекрыты выезды из Волжского, в итоге Григоряна удалось обнаружить на одной из улиц.
21 декабря 2022 года примерно в 08:50 автомобиль под управлением подсудимого, пытавшегося скрыться, был задержан сотрудниками полиции. Ранее сообщалось, что требования полицейских остановиться кикбоксер во время преследования игнорировал. В итоге погоня завершилась на берегу Волги, где Григорян на автомобиле ушел под воду. От прохождения медицинского освидетельствования на состояние алкогольного опьянения он отказался. При этом ранее Григорян привлекался к ответственности за аналогичное деяние.
- С учетом обстоятельств совершения преступления, данных о личности фигуранта уголовного дела, в том числе явки с повинной, полного признания вины и активного способствования расследованию преступления, государственным обвинителем предложено назначить мужчине наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. В качестве дополнительного наказания государственный обвинитель ориентировал суд на назначение фигуранту уголовного дела 2 лет запрета заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, - сообщила Черединина.
Суд над Григоряном продолжится 18 мая.
Фото: Объединенной пресс-службы судов Волгоградской области
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