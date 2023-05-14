«Следствие начали с нуля»: дело о погибшем под Волгоградом срочнике из Курска передали в Ростов

Уголовное дело по факту гибели 21-летнего срочника из Курска Даниила Радского, которого нашли с перерезанным горлом в воинской части № 67968, дислоцированной в городе Котельниково Волгоградской области, передали в ВСУ СК России по ЮВО в Ростове-на-Дону. Мать погибшего рядового Любовь Нефедова рассказала V102.RU последние подробности о ходе следствия и сообщила о скором возбуждении еще одного уголовного дела.





— Уголовное дело передали в Ростов в главное управление по Южному военному округу. Где-то в начале апреля все произошло. Как раз совпало по времени с делом Бакучаева. Вообще все сдвинулось с мертвой точки после приема у замруководителя ВСУ СК России по ЮВО. Думаю, что сыграла роль и передача диска с записью Бакучаева в СКР Бастрыкину, а также публикации в СМИ. С того момента прошло буквально неделя-две и я узнала, что дело передают. От СК РФ пришел ответ, который перенаправил мое обращение в Ростов в главное управление. Двое новых следователей мне объяснили, что Бакучаев не справляется с делом, поэтому его отстранили. Они сказали, что все будут начинать с нуля фактически. Приезжали ко мне в Курск. Мы беседовали. Они уже были в воинской части в Котельниково, где все и произошло. Заново всех опрашивают. Но все сослуживцы Даниила продолжают молчать. Заново допрошены двое откомандированных военнослужащих, у которых мог быть конфликт с моим сыном. Их настоящие и прошлые показания разнятся. Могу сказать, что за то короткое время с момента, когда материалы дела забрали из волгоградского отдела, следователями в Ростове был проведен гораздо больший объем работ, чем это делал Бакучаев, который теперь, как известно, сам находится под следствием, — рассказала мать погибшего срочника.

По словам Любови Нефедовой, Максим Бакучаев все следственные действия проводил лишь для «галочки», не стремясь распутать дело и установить важные обстоятельства.

— Новые следователи начали знакомить меня со всеми допросами, все мои доводы стали выслушивать. Допросили заново комбата Мусина — непосредственного командира моего сына. Он продолжает утверждать, что ни за что не должен нести ответственности и не обязан был ничего знать о своих подчиненных. Военные в части засуетились, стали перекладывать все друг на друга, — добавила Любовь. — Также у каждого эксперта, выступавшего по делу, взяли объяснение. Следствие интересует, по какой причине на фото показано одно, а в экспертизе получается другое. Эксперты до сих пор настаивают, что ничего криминального с моим сыном не было, синяки — это всего лишь трупные пятна, а порез на шее, похоже мы сами придумали.





Жительница Курска рассказала и о новом уголовном деле, которое выделят в отдельное производство.

— Новые следователи выяснили, что в части, где служил мой сын, происходили поборы с военнослужащих. Этим занимался старший прапорщик Андриенко. Он вымогал деньги у срочников на новое кресло в своем кабинете. По крайне мере так установлено. С каждого получил по 1500 рублей. Их во взводе человек 20 было. Это все происходило в мае. Мой сын тоже сдал. Тем, кто отказался, Андриенко обещал устроить «сладкую» жизнь — сгноить в нарядах и загонять на работах. Сам прапорщик, конечно, вину свою отрицает.

Также Нефедова коснулась и темы признании потерпевшим по делу о гибели ее сына бывшего мужа, чтобы противодействовать дальнейшим процессуальным действиям.

— Это все делал Бакучаев. Он же вышел на мужа, говорил ему, что нужно делать, настраивал против меня. Но, как мы видим, бумерангом ему все вернулось. Теперь он сам за решеткой. Следователи сказали, что предыдущие решения можно аннулировать только через суд. Поэтому я попросила признать потерпевшим по делу и моего старшего сына Дмитрия, чтобы больше никто не смог помешать нам добиться истины и найти убийц, — говорит Любовь. — Я свое мнение по этому делу высказала. Как мне показалось, меня, наконец, услышали. То, что произошло с моим сыном совсем не похоже на суицид — это понятно всем. Вопрос, как теперь спустя год после возбуждения дела все же найти тех, кто в этом замешан. С каждым днем это будет сделать все труднее. Пока до сих пор нет круга подозреваемых.





Напомним, что Даниила Радского призвали в Волгоградскую область из Курска. Молодой человек попал в Котельниково — в военно-космические силы. За 55 дней до демобилизации тело 21-летнего срочника с перерезанным горлом обнаружили в части, где он служил. Первоначально расследованием дела занимался Военный следственный отдел СКР по Волгоградскому гарнизону. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 110 УК РФ — доведение до самоубийства. Вскоре следователь по делу Максим Бакучаев оказался в СИЗО. Ему вменяется получение взятки в особо крупном размере.

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