Военный следственный отдел СКР по Волгоградскому гарнизону возбудил уголовное дело после гибели 21-летнего срочника Даниила Радского. Как стало известно ИА «Высота 102», призывника из Курска нашли с перерезанным горлом в воинской части № 67968, дислоцированной в Котельниково.

Журналисты информагентства пообщались с матерью погибшего военнослужащего Любовью Нефедовой. Все подробности расследования резонансного дела — в материале ИА «Высота 102».





Даниил Радский отправился служить в Волгоградскую область из Курска. Попал в военно-космические силы. За 55 дней до демобилизации тело 21-летнего срочника с перерезанным горлом обнаружили в части, где он служил. Родные погибшего опасаются, что дело замнут, а убийцы уйдут от правосудия.

— К нам в Курск приезжал следователь из Волгограда. Ознакомил нас с постановлением о возбуждении уголовного дела ч.1 ст. 110 УК РФ — доведение до самоубийства. Подозреваемых до сих пор нет. Я ему объясняю, вы видели тело моего сына? Там столько побоев, какое самоубийство? Он мне на это ответил, что у них такой порядок. Сначала они должны отработать именно эту версию, — рассказывает мать погибшего солдата.

По словам женщины, она вместе со своим адвокатом пыталась добиться возбуждения уголовного дела по ст.105 УК РФ — убийство в родном городе, но ходатайство перенаправили в Волгоград.

— До сих пор нас не ознакомили с результатами судебной медэкспертизы. Я уверена, что следствие просто тянет время. 12 июля в воинской части, где служил и погиб мой сын, демобилизуются последние военнослужащие его призыва. Потом никого не найти, — опасается женщина.

Любовь Нефедова готова на самые отчаянные шаги, потому что не верит, что убийцы ее ребенка будут наказаны.

— Знаете, я уже думала и о процедуре эксгумации. Мне просто больше ничего не остается. Нас никто не слышит. Всюду получаем одни отписки. СК, прокуратура. Нашим делом никто не хочет заниматься. Все хотят «замять», — считает мама погибшего Даниила Радского.





Родной брат погибшего Дмитрий рассказал информагентству, что Даниил буквально считал дни до «дембеля» и строил планы на дальнейшую жизнь. Поначалу ему очень нравилась часть, куда он попал служить, но потом все резко изменилось.

— Помню, звонил каждый раз и всегда нахваливал. Проблемы начались позже, — уверяет Дмитрий. — В конце апреля Даниил сообщил, что к ним привезли новеньких, и одновременно началась подготовка к большой проверке. Новички начали воровать личные вещи у других. Это стало приводить к стычкам.

Со слов Дмитрия, Даниил никогда не называл ничьих фамилий.

— Мы с отцом уверены, что у него с кем-то случился серьезный конфликт. Его толпой завели в этот заброшенный склад и зарезали, — строит догадки брат погибшего.

Дмитрий уточняет, что Даниил незадолго до своей смерти исчезновения звонил. Голос у брата был поникший.

— Последняя активность в Сети — 15 мая. Я написал ему в 04.00 ночи сообщение: «Вернись. Нам с мамой очень страшно». А 17 числа его обнаружили мертвым в части, — вспоминает Дмитрий.





Брат погибшего военного рассказал о звонке замполита части 18 мая. С его слов, офицер сообщил, что Даниил якобы сам себе сделал пробный надрез на шее, а потом взял лезвие от армейской бритвы и завершил начатое.

— В части пытаются все выставить так, будто брат свел счеты с жизнью. Но мы видели тело, там просто жесть, — вспоминает Дмитрий Радский. — Множество синяков и ссадин, в том числе на лице. Какое самоубийство? Видно же, что он сопротивлялся.

Согласно справке из ЗАГСа Котельниковского района, смерть Даниила Радского наступила 17 мая в 21.55 в городе Котельниково. Причиной указаны кровотечение, открытая рана шеи и контакт с острым предметом с неопределенными намерениями.

Родственники погибшего в Котельниково солдата уверены, что у Даниила не было мотива уходить из жизни. Он с нетерпением ждал «дембеля». С близкими и друзьями у него все было отлично.

Согласно версии следствия, исчезновение Даниила Радского обнаружили 17 мая 2022 года примерно в 18.20 при построении на ужин. После чего на территории части сразу же начались поиски срочника. В этот же день в 21.35 рядового нашли у старого хранилища подсобного хозяйства с резаной раной в области шеи. В 21.55 прибывшими в часть медиками констатирована смерть солдата.





Робким погибшего парня назвать было сложно. Как утверждает брат военнослужащего, Даниил с детства увлекался боксом, занимался паркуром и прыгал с парашютом.

— В училище проходил военную подготовку, строевая там у них была, форму носил. То есть, все это не в новинку для него, — заключает Дмитрий Радский. — Мама сейчас живет только за счет того, что есть я и еще маленький брат. Ему четыре года и он копия Дани, — говорит Дмитрий и на секунду снова замолкает. — Мы хотим найти убийц и чтобы они понесли заслуженное наказание. Очень надеемся на огласку. Сколько еще таких, как мы?

В военном следственном отделе СКР по Волгоградскому гарнизону продолжают хранить молчание. Ранее запрос журналиста ИА «Высота 102» дежурный, представившийся Денисом, пообещал довести до ответственных лиц, но на повторные звонки корреспондента больше так и не ответил.

Фото и коллаж: Дмитрий Радский / ИА «Высота 102»

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