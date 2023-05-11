В Волгограде ищут пропавшего 40-летнего мужчину в спортивной одежде

Происшествия 11.05.2023 21:41
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11.05.2023 21:41
Волонтеры объявили поиск пропавшего 40-летнего мужчины. Как сообщили V102.RU в организации «Лиза Алерт», волгоградец Александр Болдырев исчез 21 апреля. И с той поры о нем нет никаких вестей.
Рост пропавшего мужчины – 180 сантиметров. Он был одет в серый спортивный костюм, белую футболку и черные кроссовки.
Всех, кому что-то известно о местонахождении волгоградца, просьба сообщить по телефону 89608871558.
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