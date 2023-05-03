Расследования

«Опасность ему была по душе»: супруга найденного мертвым Романа Серенко опознала его по татуировке

Расследования 03.05.2023 11:42
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03.05.2023 11:42


Пропавший при странных обстоятельствах 18 марта житель Котово Волгоградской области Роман Серенко найден мертвым на берегу пруда. Вдова мужчины Лариса рассказала ИА «Высота 102» о повреждениях, которые заметила на теле супруга при опознании, и о последних днях, когда видела мужа живым. 

– Нашел Рому участковый. Он объезжал пруд и увидел тело. Опознали его по татуировке на груди, так как у него все лицо буквально всмятку, а на спине следы, будто его изрезали ножом, – рассказала Лариса Серенко. – Сегодня нас вызвали к следователю. Версий никто никаких не выдвигает. Нам сказали, что криминала здесь никакого нет. 

В СУ СКР по Волгоградской области уточнили, что сообщение об обнаружении тела мужчины поступило в Котовский межрайонный следственный отдел накануне. 

 На берегу пруда Коростинский в трех километрах от села Коростино обнаружено тело мужчины 1994 года рождения, который ранее был заявлен как безвестно исчезнувший, – прокомментировала официальный представитель регионального СУ СК РФ Дарья Буянова. — Тело без телесных повреждений и признаков насильственной смерти. Организована доследственная проверка. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

Как ранее сообщали журналисты «Высоты 102», последний раз котовчанина видели на трассе по направлению в Камышинский район. По словам Ларисы, тело ее мужа нашли примерно в 10 километрах от того места, где он был замечен в последний раз. 

— В тот день, когда он исчез, мы не были вместе. У нас ремонт, я уехала с детьми к родителям. Днем он сообщил мне, что работает и скинул фото. Его я потом показывала полицейским, которые опознали Романа по автомобильным желтым очкам, именно тогда на трассе. Как они рассказали, якобы спрашивали у Романа, зачем он бродит вдоль дороги, но он отшутился и ушел.

Еще одно странное обстоятельство выяснилось, когда за машиной Романа приехали друзья. Автомобиль стоял на обочине с севшим аккумулятором и пустым баком. 

— В салоне нашли наручные часы мужа и разряженный мобильник. Рядом на улице валялись автомобильные коврики, — сообщила вдова Романа Серенко. 

Напомним, что на поиски мужчины были брошены силы полиции, кинологов со служебными собаками, волонтеров и местных жителей. Поисковики обследовали местность в Котовском районе, где последний раз видели 29-летнего мужчину. Всего было «прочесано» около 50 километров.  

22 марта у стелы на границе Котовского района были обнаружены следы босых ног. Вдова Романа тогда рассказала, что нашлись очевидцы, которые видели его бредущего босиком по обочине с ботинками в руках. По словам Ларисы, ее супруг работал в пожарной команде в Котово. 

 Роману его работа нравилась. Он ездил на вызовы, тушили разные пожара. Риск, опасность – ему это было по душе. Спортом для себя занимался, получал высшее образование. Все, что произошло – для нас огромная трагедия. Как жить дальше, я не знаю, – говорит вдова. 

Добавим, что в одной из популярных групп эзотериков, посвященной поиску пропавших людей, экстрасенсы утверждали, что по фото Романа Серенко читается, что он «связан с употреблением наркотиков». Данную информацию сегодня, 3 мая, подтвердил «Высоте 102» знакомый с ситуацией собственный источник. 

Фото и коллаж: личный архив Романа Серенко / Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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