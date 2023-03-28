«Прочесали уже 50 км»: в Котово продолжаются поиски пропавшего Романа Серенко

В Котовском районе продолжается поисковая операция, объявленная после исчезновения 29-летнего жителя Котово Романа Серенко. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, полицейские, кинологи и волонтеры, в том числе из числа местных жителей, обследовали уже около 50 километров местности. Но найти пропавшего мужчину пока не удается.





Напомним, Роман Серенко пропал 18 марта – вышел из дома и не вернулся. Позднее удалось обнаружить его машину на границе Камышинского и Котовского районов, где были оставлены его личные вещи. Нашлись очевидцы, которые видели его идущим по обочине дороги босиком с обувью в руках. Также удалось зафиксировать и сами следы его босых ног. По свидетельству волонтеров, следы вели к гостинице в Котово, расположенной на улице Сиреневая, однако затем снова потерялись.





Приметы пропавшего Романа Серенко: на вид 28-30 лет, рост 190-195 см, худощавого телосложения, волос короткий темно-русого цвета, глаза голубые. Особые приметы: шрам на подбородке, примерно 1 см., татуировка на правом предплечье в виде отпечатка руки, на груди в центре татуировка в виде кельтских узоров и льва с львицей. Был одет в одежду черного цвета.

Фото ГУ МВД по Волгоградской области