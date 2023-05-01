«Будет тяжеловато»: на Волгоград Арене начался ретро-матч «Победа»





На поле Волгоград Арены начался ретро-матч «Победа» между «Динамо» и «Спартаком». Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», на трибунах, несмотря на ажиотаж с пригласительными билетами, остались свободные места. На поле Волгоград Арены начался ретро-матч «Победа» между «Динамо» и «Спартаком». Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», на трибунах, несмотря на ажиотаж с пригласительными билетами, остались свободные места.

На предматчевой пресс-конференции, которую вел известный спортивный журналист Виктор Гусев, вспомнили исторический матч, который состоялся в полуразрушенном Сталинграде в 1943 году. Тогда на игру пришли около 10 тысяч зрителей. Сегодняшний стадион вмещает 45 тысяч зрителей.Известные российские тренеры Олег Романцев и Валерий Газаев заверили, что игроки хотят порадовать болельщиком хорошим футболом.- Это будет лучшая память о погибших в Великой Отечественной войне, результат – не главное, - считает Олег Романцев, вспомнив и матч между «Ротором» и «Спартаком» 40-летней давности, который проходил еще на старом стадионе в Волгограде.Волгоградский футболист Олег Веретенников, который выступит сегодня капитаном «Динамо» признал, что сегодняшнее событие будет самым грандиозным футбольным праздником за последние несколько лет.- Но бегать будет тяжеловато уже в силу возраста, - пооткровенничал Веретенников.Дмитрий Аленичев пообещал, что играть будут «без поддавков».- Мы будем честными перед болельщиками, сыграем по максимуму, - заверил он.Перед матчем, как ранее и заявлялось, на поле вынесли 80-метровую георгиевскую ленту.А символический первый удар по мячу выполнил знаменитый советский футболист Никита Симонян.