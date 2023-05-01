«Будет тяжеловато»: на Волгоград Арене начался ретро-матч «Победа»

Известные российские тренеры Олег Романцев и Валерий Газаев заверили, что игроки хотят порадовать болельщиком хорошим футболом.
- Это будет лучшая память о погибших в Великой Отечественной войне, результат – не главное, - считает Олег Романцев, вспомнив и матч между «Ротором» и «Спартаком» 40-летней давности, который проходил еще на старом стадионе в Волгограде.
Волгоградский футболист Олег Веретенников, который выступит сегодня капитаном «Динамо» признал, что сегодняшнее событие будет самым грандиозным футбольным праздником за последние несколько лет.
- Но бегать будет тяжеловато уже в силу возраста, - пооткровенничал Веретенников.
Дмитрий Аленичев пообещал, что играть будут «без поддавков».
- Мы будем честными перед болельщиками, сыграем по максимуму, - заверил он.
Перед матчем, как ранее и заявлялось, на поле вынесли 80-метровую георгиевскую ленту.
А символический первый удар по мячу выполнил знаменитый советский футболист Никита Симонян.
Фото Павла Мирошкина/"Высота 102"