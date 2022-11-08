«В 5 утра мы все подпрыгнули»: житель Волгоградской области объяснил, зачем оставил на здании администрации «черную метку»

В Новониколаевском районе Волгоградской области установили личность человека, который в ночь с 6 на 7 ноября нанес на фасад здания администрации надпись «Корупции нет» (орфография сохранена – Прим. ред. ИА «Высота 102»). Как сообщил информагентству глава Новониколаевского района Сергей Чулков, это 59-летний житель рабочего поселка Новониколаевский Борис Кузнецов.

– Я его сразу узнал, когда мы смотрели кадры видеонаблюдения, после случая с военкоматом в Урюпинске у нас есть и охрана, и видеокамеры, – рассказал Сергей Степанович. – Он из той группы местных жителей, которые выступают против асфальтобетонного завода.

Сегодня, 8 ноября, о причастности своего сына к произошедшему сообщила в соцсетях и почетный гражданин Новониколаевского района Людмила Алексеевна Кузнецова, известная в прошлом детский врач. И объяснила причину поступка Бориса его отчаянием из-за безуспешной борьбы с «душегубкой» – так местные жители называют завод по производству асфальтобетонной смеси, который работает рядом с жилыми домами. Женщина также написала, что гордится своим сыном. Пост Людмилы Алексеевны пользователи поддержали лайками.





Корреспонденту ИА «Высота 102» удалось связаться с Борисом Алексеевичем, который рассказал, как все было.

– 7 ноября я и моя семья буквально подскочили в пять утра от страшного грохота – это опять начал работать асфальтобетонный завод, прямо рядом с нашим домом. Там, наверное, сгружали щебенку, – вспоминает мужчина. – Не было у меня никакого плана, просто в одну минуту решил, что сейчас буду делать. Поехал к администрации Новониколаевского района на своей машине, взял баллончик и написал, что хотел. Я и не прятался ни от кого – и на камеру специально посмотрел, и машину припарковал рядом. В администрации района никого еще не было. Что, думаю, буду здесь сидеть. Поехал домой – решил там подождать полицию. Потом, когда рассветало, я вернулся туда, стоял и наблюдал, как люди реагировали. Многие фотографировали, обсуждали. То, что я услышал, меня убедило, что я правильно сделал. Потом я домой вернулся – стал ждать полицию. Они и приехали.

По словам Бориса Алексеевича, единственная причина, которая заставила его пойти на этот поступок, – это работающий под окнами его дома и домов его родных завод.

– Посмотрите, только-только прокуратура признала, что завод здесь работает в нарушение закона, и он снова заработал, – говорит мужчина. – То есть этому предпринимателю прокуратура не указ? Тогда, скажите, что мы, простые люди, можем сделать? Да, я от отчаяния совершил то, что совершил. Конечно, я буду нести ответственность за свой поступок. Но я надеюсь, что и тот, кто нарушил закон при размещении АБЗ рядом с нашими домами, где живут дети, пожилые и люди с онкологией, тоже понесет ответственность за свои поступки.





Напомним, надпись «Корупция здесь» появилась на здании администрации Новониколаевского района в ночь на 7 ноября. Этим же утром она была закрашена. Глава района Сергей Чулков пояснил, что материальный ущерб от произошедшего небольшой, чего не скажешь об ущербе моральном.

– Если считают, что здесь коррупция, пусть хотя бы пункт назовут… Я уже давно работаю в органах власти – сидел бы уже, если хоть что-то подобное было, – накануне высказал свое мнение по поводу случившегося Сергей Чулков.

ИА «Высота 102» отслеживает ситуацию с асфальтово-бетонным заводом, который начал работу в непосредственной близости от жилых домов. Проверка областной прокуратуры установила ряд нарушений в действиях властей рабочего поселка Новониколаевский при отнесении данной территории к производственной зоне. Также, как выяснилось, АБЗ можно возводить лишь для строительства линейных объектов. При этом местные жители недоумевают, почему АБЗ во всех документах фигурирует как мобильная установка, если он располагается на бетонной основе и подключен к централизованному газоснабжению