



Молодой человек, подозреваемый в убийстве на съемной квартире в Москве 24-летней девушки-репетитора из Волгограда, при допросе не смог объяснить мотивы жуткого преступления. Вину он полностью признал, сообщает столичное управление СК РФ.

– Вначале душил, потом ножом добил, – рассказал задержанный. По его словам, в момент совершения убийства он был в состоянии наркотического опьянения, поэтому не знает, почему это сделал. Следы убийства он даже не пытался скрыть. А вот почему пытался сбежать, также пояснить не смог.

Ранее сообщалось, что по подозрению в убийстве девушки задержан ее 26-летний сожитель. Он пытался уехать из столицы на рейсовом автобусе в Волгоградскую область.





Известно, что молодой мужчина из Волгограда. Его зовут Вадим Иванов, а основная его деятельность связана с группой «ВЕЛКИЛЛ» (что можно интерпретировать как «идеальное убийство» или «лучше убей»). В группе Иванов выступал в качестве музыканта.

Напомним, тело выпускницы Волгоградского социально-педагогического университета Анны Лихачевой с множественными ножевыми ранениями нашли 29 марта в арендованной квартире на Бескудниковском бульваре на севере Москвы.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

По информации авторов анонимных телеграм-каналов, Анна Лихачева закончила ВГСПУ в 2022 году, а переехала в Москву всего полгода назад. В столице девушка подрабатывала репетитором английского и немецкого языков.

Фото и видео: столичное управление СК РФ / t.me, Вадим Иванов / VK.com