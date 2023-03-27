Расследования

Волгоградский адвокат осужден на 10 лет за торговлю наркотиками

Расследования 27.03.2023 12:47
0
27.03.2023 12:47


В Волгоградской области огласили приговор бывшему адвокату, который будучи еще в статусе защитника торговал наркотиками. 
Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, Урюпинский городской суд признал его виновным по двум статьям УК РФ - п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере), ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Мужчина приговорен к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. После оглашения приговора его взяли под стражу в зале суда.
В суде установлено, что в июне 2022 года он продал наркозависимому мужчине два свертка с марихуаной массой более 37 граммов. После сбыта наркотиков и продавца, и покупателя задержали полицейские.
По месту проживания адвоката в ходе обыска были обнаружены и изъяты и другие наркотики: гашиш массой более 7,33 г, марихуана массой свыше 31 г, а также 7,7 кг конопли. Также у защитника нашли электронные весы, мерные ложки и упаковочную бумагу со следами наркотических средств.
Бывший адвокат вину в сбыте наркотиков признал в полном объеме. Покушение на сбыт он отрицал, утверждая, что хранил наркотики не для продажи, а для личного употребления.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован. 
Согласно данным Урюпинского городского суда, приговор был оглашен бывшему адвокату Михаилу Селезневу. Известно, что на момент совершения данных преступлений он являлся действующим адвокатом, а его статус был прекращен только в ходе предварительного расследования.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
27.03.2023 13:29
Расследования 27.03.2023 13:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.03.2023 12:45
Расследования 27.03.2023 12:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
27.03.2023 11:38
Расследования 27.03.2023 11:38
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.03.2023 20:24
Расследования 25.03.2023 20:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.03.2023 15:03
Расследования 25.03.2023 15:03
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.03.2023 13:31
Расследования 25.03.2023 13:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
25.03.2023 10:29
Расследования 25.03.2023 10:29
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.03.2023 20:25
Расследования 24.03.2023 20:25
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.03.2023 17:00
Расследования 24.03.2023 17:00
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.03.2023 15:18
Расследования 24.03.2023 15:18
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.03.2023 10:02
Расследования 24.03.2023 10:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
24.03.2023 06:21
Расследования 24.03.2023 06:21
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.03.2023 13:53
Расследования 23.03.2023 13:53
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.03.2023 13:45
Расследования 23.03.2023 13:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
23.03.2023 13:15
Расследования 23.03.2023 13:15
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:29
Челябинец обвиняется в совершенном 13 лет назад убийстве в ВолгоградеСмотреть фотографии
13:29
Настойчивые и экономные: Tele2 изучила поведение клиентов на «Маркете»Смотреть фотографии
13:27
Бойцам СОБР «Вектор» и ОМОН «Сталинград» вручили госнаграды в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:47
Волгоградский адвокат осужден на 10 лет за торговлю наркотикамиСмотреть фотографии
12:45
«Люди отсюда уезжают»: жители Котово завалили экстренные службы жалобами на желтую и вонючую водуСмотреть фотографии
12:17
Особый противопожарный сезон объявлен в Волгоградской области с 1 апреляСмотреть фотографии
11:38
Под Волгоградом наркоплантаторы получили 20 лет колонии на двоихСмотреть фотографии
11:21
Для волгоградских учителей подготовили онлайн-урок по безопасности подростков в интернетеСмотреть фотографии
11:14
В Волгограде началась агитация за референдум по переименованию в СталинградСмотреть фотографии
10:38
Трое детей пострадали в аварии на юге ВолгоградаСмотреть фотографии
10:22
Девочка в реанимации: под Волгоградом водитель без прав перевернулась вместе с ребенкомСмотреть фотографии
09:53
В Волгоградской области массово горели баниСмотреть фотографии
09:40
Точность и экономия: «Волгоградэнергосбыт» устанавливает «умные» счетчикиСмотреть фотографии
08:26
Средняя зарплата в глубинке Волгоградской области выросла до 35 тысячСмотреть фотографии
07:58
В Волгограде несколько часов тушили горящий камыш в промзонеСмотреть фотографии
22:03
Скончался экс-глава Волгоградского отделения ЦентробанкаСмотреть фотографии
21:16
Дожди, грозы и порывы ветра: какая погода ждет волгоградцев 27 мартаСмотреть фотографии
21:08
Волгоградский «Каустик» выбыл из Кубка России после проигрыша «Зениту»Смотреть фотографии
20:37
Ковчег с частью пояса Пресвятой Богородицы встретили в главном соборе ВолгоградаСмотреть фотографии
20:15
В Волжском пенсионерка впала в кому после падения шкафаСмотреть фотографии
19:25
Теперь без права на ошибку: волгоградские ватерполисты уступили клубу из Астрахани - 8:11Смотреть фотографии
19:18
Многие разбежались: в Волгограде ищут арендаторов на опустевшие места в бывшем «СуперМАНе»Смотреть фотографии
17:21
Премьер Белоруссии 27-28 марта посетит Москву и ВолгоградСмотреть фотографии
16:46
Экс-председатель районного суда скончалась в Волгоградской областиСмотреть фотографии
15:55
В Волгограде семья из трех человек отравилась угарным газомСмотреть фотографии
15:10
Под Волгоградом подросток случайно выстрелил в живот 12-летнему другуСмотреть фотографии
14:50
«Кричали, бросались в драку»: волгоградцы обсуждают ночное происшествие на КрасномСмотреть фотографии
14:08
В Волгограде рассмотрят претендентов на кресла председателей трех районных судовСмотреть фотографии
13:34
Есть первая победа: регбисты волгоградского «Ротора» обыграли «Град Петров» со счетом 17:11Смотреть фотографии
13:08
В Волгограде почти за полмиллиарда построят развязку над ж/д переездомСмотреть фотографии
 