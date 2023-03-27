Волгоградский адвокат осужден на 10 лет за торговлю наркотиками





В Волгоградской области огласили приговор бывшему адвокату, который будучи еще в статусе защитника торговал наркотиками.

Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, Урюпинский городской суд признал его виновным по двум статьям УК РФ - п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере), ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Мужчина приговорен к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. После оглашения приговора его взяли под стражу в зале суда.

В суде установлено, что в июне 2022 года он продал наркозависимому мужчине два свертка с марихуаной массой более 37 граммов. После сбыта наркотиков и продавца, и покупателя задержали полицейские.

По месту проживания адвоката в ходе обыска были обнаружены и изъяты и другие наркотики: гашиш массой более 7,33 г, марихуана массой свыше 31 г, а также 7,7 кг конопли. Также у защитника нашли электронные весы, мерные ложки и упаковочную бумагу со следами наркотических средств.

Бывший адвокат вину в сбыте наркотиков признал в полном объеме. Покушение на сбыт он отрицал, утверждая, что хранил наркотики не для продажи, а для личного употребления.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Согласно данным Урюпинского городского суда, приговор был оглашен бывшему адвокату Михаилу Селезневу. Известно, что на момент совершения данных преступлений он являлся действующим адвокатом, а его статус был прекращен только в ходе предварительного расследования.



