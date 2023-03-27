Волгоградский адвокат осужден на 10 лет за торговлю наркотиками

Расследования 27.03.2023 12:47
0
27.03.2023 12:47
В Волгоградской области огласили приговор бывшему адвокату, который будучи еще в статусе защитника торговал наркотиками.
Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, Урюпинский городской суд признал его виновным по двум статьям УК РФ - п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств в значительном размере), ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (покушение на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере). Мужчина приговорен к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима. После оглашения приговора его взяли под стражу в зале суда.
В суде установлено, что в июне 2022 года он продал наркозависимому мужчине два свертка с марихуаной массой более 37 граммов. После сбыта наркотиков и продавца, и покупателя задержали полицейские.
По месту проживания адвоката в ходе обыска были обнаружены и изъяты и другие наркотики: гашиш массой более 7,33 г, марихуана массой свыше 31 г, а также 7,7 кг конопли. Также у защитника нашли электронные весы, мерные ложки и упаковочную бумагу со следами наркотических средств.
Бывший адвокат вину в сбыте наркотиков признал в полном объеме. Покушение на сбыт он отрицал, утверждая, что хранил наркотики не для продажи, а для личного употребления.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
Согласно данным Урюпинского городского суда, приговор был оглашен бывшему адвокату Михаилу Селезневу. Известно, что на момент совершения данных преступлений он являлся действующим адвокатом, а его статус был прекращен только в ходе предварительного расследования.
Челябинец обвиняется в совершенном 13 лет назад убийстве в Волгограде27.03.2023 13:29
Расследования 27.03.2023 13:29
«Люди отсюда уезжают»: жители Котово завалили экстренные службы жалобами на желтую и вонючую воду27.03.2023 12:45
Расследования 27.03.2023 12:45
Под Волгоградом наркоплантаторы получили 20 лет колонии на двоих27.03.2023 11:38
Расследования 27.03.2023 11:38
«Режут и травят»: в ЖК «Комарово» Волгограда методично убивают бездомных собак25.03.2023 20:24
Расследования 25.03.2023 20:24
МВД: в Волгограде полицейские пресекли незаконный сбыт орденов и медалей25.03.2023 15:03
Расследования 25.03.2023 15:03
«Реанимировали 30 минут»: под Волгоградом в скорой помощи умерла 15-летняя школьница25.03.2023 13:31
Расследования 25.03.2023 13:31
«Проявили невнимательность»: СК возбудил дело из-за жилищных страданий незрячей жительницы Котово25.03.2023 10:29
Расследования 25.03.2023 10:29
В Волгограде подростки угнали набитый обувью и шубами фургон24.03.2023 20:25
Расследования 24.03.2023 20:25
Волгоградца осудили за уклонение от призыва24.03.2023 17:00
Расследования 24.03.2023 17:00
Житель Волгоградской области Сергей Мартын погиб на Украине24.03.2023 15:18
Расследования 24.03.2023 15:18
В Волгоградской области женщину осудят за гибель двух человек из-за ее зажигалки24.03.2023 10:02
Расследования 24.03.2023 10:02
В Волгограде мать обвиняют в смерти трехлетней дочери. Выводы следствия и аргументы врачей24.03.2023 06:21
Расследования 24.03.2023 06:21
Чиновники предложили жителям Камышина сброситься на отлов бездомных собак23.03.2023 13:53
Расследования 23.03.2023 13:53
Бочаров предложил создать Совет по развитию Волгоградской области23.03.2023 13:45
Расследования 23.03.2023 13:45
«Шантажировал и подкупал»: в Волгограде возбудили дело на адвоката23.03.2023 13:15
Расследования 23.03.2023 13:15