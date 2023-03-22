Сегодня, 22 марта, в Южном окружном военном суде в Ростове-на-Дону начнется оглашение приговора обвиняемому в терроризме генералу СКР Михаилу Музраеву. Как сообщает ИА «Высота 102», заседание запланировано на 10.00 по московскому времени.

Напомним, что обвинение считает Михаила Музраева и волгоградского предпринимателя Владимира Зубкова заказчиками попытки поджога дома губернатора Андрея Бочарова. Михаилу Музраеву вменяют также незаконный оборот оружия и злоупотребление должностными полномочиями. Гособвинение запросило для Михаила Музраева 20 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима и как дополнительное наказание — лишение классного чина, специального звания и государственных наград. Зубкова требуют отправить на 15 лет в колонию строгого режима.

Оглашение приговора, впрочем, может не ограничиться сегодняшним днем. Редакция «Высоты 102» будет следить за ситуацией.

20 марта генерал СК выступил в суде Ростова с последним словом. Михаил Музраев заявил, что абсолютно чист перед законом, и в очередной раз не признал своей вины в инкриминируемых ему преступлениях.