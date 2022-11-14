В Волгограде напротив площади Советской замертво упал мужчина

В Ворошиловском районе Волгограда накануне обнаружили тело 34-летнего мужчины. Как сообщает ИА «Высота 102», местный житель скончался у дома № 7 по улице Огарева.
— Организована доследственная проверка, — пояснила информагентству официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова. — Телесных повреждений нет, признаки криминального характера смерти отсутствуют. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.
Известно, что тело мужчины на остановке обнаружили очевидцы. Горожанин скоропостижно скончался на месте происшествия.
Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»
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