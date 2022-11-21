



В Ворошиловском районе Волгограда водитель Chevrolet скончался после дорожно-транспортного происшествия на Второй продольной магистрали. Днем 21 ноября в районе улицы Череповецкой столкнулись легковушка и КАМАЗ. Спасти 68-летнего мужчину медикам не удалось.

Как сообщил информагентству источник в экстренных службах, предположительная причина смерти мужчины – сердечный приступ.

– После ДТП и оформления документов на месте аварии водитель Chevrolet почувствовал резкое ухудшение самочувствия. Мужчина решил присесть в салон своего автомобиля, однако сделал шаг и упал замертво. Вероятнее всего, произошла остановка сердца, – рассказал собеседник информагентства. – Прибывшим на место сотрудникам скорой помощи оставалось лишь констатировать его смерть.

По информации ГУ МВД России по Волгоградской области, водители в Госавтоинспекцию для оформления ДТП не обращались, возмещение ущерба решали самостоятельно.