Об очередном происшествии в баре Gatsby, расположенном на улице Глубокоовражной, 6 в Центральном районе Волгограда, стало известно 28 февраля. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Волгоградской области, в ночном заведении один из посетителей избил диджея. В качестве оружия 44-летний волгоградец использовал пустую бутылку.

– Дознавателем Отдела полиции Центрального района возбуждено уголовное дело в отношении 44-летнего волгоградца. Мужчина подозревается в умышленном причинении легкого вреда здоровью, совершенном из хулиганских побуждений. Установлено, что подозреваемый, находясь в нетрезвом состоянии в помещении ночного клуба, нанес удары стеклянной бутылкой по голове 28-летнего диджея, – сообщили в пресс-службе региональной полиции.

Известно, что после происшествия потерпевший обратился в больницу. По итогам СМЭ установлен легкий вред здоровью.

– Подозреваемый сознался в содеянном и пояснил, что ему не понравилась музыка, которую потерпевший включал в зале ночного клуба. Проводится расследование, – сообщают в главке полиции.

Напомним, 22 февраля ИА «Высота 102» сообщало о том, что один из посетителей бара Gatsby попал в реанимацию после падения с высоты второго этажа.