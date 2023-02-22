В Волгограде посетитель лаунж-бара Gatsby доставлен в реанимацию

В Центральном районе Волгограда накануне, 21 февраля, произошел инцидент в популярном лаунж-баре Gatsby. Как стало известно ИА «Высота 102», с высоты второго этажа там упал мужчина.

По информации очевидцев происшествия, вызывать скорую помощь одному из мужчин пришлось около полуночи.

– Мужчине около 40 лет. Как все произошло, мы не видели, – рассказали читатели ИА «Высота 102». – Вероятнее всего, один из посетителей выпал из окна на втором этаже. С Глубооквражной его увезли в больницу.

В экстренных службах факт выезда по адресу у. Глубооквражная, 6, где расположен клуб, подтвердили. Известно, что мужчину с места происшествия с подозрениями на переломы доставили в больницу №25 Волгограда.

В комитете здравоохранения Волгоградской области сообщили, что пациент находится в реанимации.

– Состояние мужчины стабильно тяжелое, – прокомментировали в ведомстве.

Получить комментарий по поводу инцидент непосредственно в заведении редакции ИА «Высота 102» не удалось. По указанным на страницах бара в Интернете телефонам с утра никто не отвечает.