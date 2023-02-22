Происшествия

В Волгограде посетитель лаунж-бара Gatsby доставлен в реанимацию

Происшествия 22.02.2023 13:58
0
22.02.2023 13:58


В Центральном районе Волгограда накануне, 21 февраля, произошел инцидент в популярном лаунж-баре Gatsby. Как стало известно ИА «Высота 102», с высоты второго этажа там упал мужчина. 

По информации очевидцев происшествия, вызывать скорую помощь одному из мужчин пришлось около полуночи. 

– Мужчине около 40 лет. Как все произошло, мы не видели, – рассказали читатели ИА «Высота 102». – Вероятнее всего, один из посетителей выпал из окна на втором этаже. С Глубооквражной его увезли в больницу. 

В экстренных службах факт выезда по адресу у. Глубооквражная, 6, где расположен клуб, подтвердили. Известно, что мужчину с места происшествия с подозрениями на переломы доставили в больницу №25 Волгограда. 

В комитете здравоохранения Волгоградской области сообщили, что пациент находится в реанимации. 

– Состояние мужчины стабильно тяжелое, – прокомментировали в ведомстве. 

Получить комментарий по поводу инцидент непосредственно в заведении редакции ИА «Высота 102» не удалось. По указанным на страницах бара в Интернете телефонам с утра никто не отвечает. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Происшествия
22.02.2023 16:29
Происшествия 22.02.2023 16:29
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.02.2023 13:08
Происшествия 22.02.2023 13:08
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.02.2023 12:55
Происшествия 22.02.2023 12:55
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.02.2023 10:33
Происшествия 22.02.2023 10:33
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.02.2023 10:00
Происшествия 22.02.2023 10:00
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.02.2023 09:52
Происшествия 22.02.2023 09:52
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.02.2023 17:46
Происшествия 21.02.2023 17:46
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.02.2023 14:28
Происшествия 21.02.2023 14:28
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.02.2023 13:44
Происшествия 21.02.2023 13:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.02.2023 13:18
Происшествия 21.02.2023 13:18
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.02.2023 12:51
Происшествия 21.02.2023 12:51
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.02.2023 10:41
Происшествия 21.02.2023 10:41
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.02.2023 09:33
Происшествия 21.02.2023 09:33
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.02.2023 07:44
Происшествия 21.02.2023 07:44
Комментарии

0
Далее
Происшествия
20.02.2023 18:18
Происшествия 20.02.2023 18:18
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:33
Портрет типичного волгоградского мужчины опубликовали к 23 февраляСмотреть фотографии
17:28
Митинг-концерт в центре Волгограда посетили 5800 человекСмотреть фотографии
17:25
Режим повышенной готовности ввели в Светлом Яру из-за коммунальной аварииСмотреть фотографии
17:19
Комплекс по производству спецстали возведут в Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:43
«Никого нет, все на аварии»: Светлый Яр в Волгоградской области остался без водыСмотреть фотографии
16:29
«Нива» ушла под лед: в Волгоградской области из реки Дон извлекли труп рыбакаСмотреть фотографии
15:55
Несмотря на штормовой ветер: на митинг-концерт в центре Волгограда пришли сотни человекСмотреть фотографии
15:34
Обладмин: пожароопасный сезон в Волгоградской области стартует с 1 апреляСмотреть фотографии
15:16
В Волгограде состоялось награждение победителей квеста для поваровСмотреть фотографии
14:51
В Волгограде осудили фиктивных дольщиков по квартирному вопросуСмотреть фотографии
14:29
МегаФон увеличил пропускную способность в популярных социальных сетях и мессенджерахСмотреть фотографии
14:09
ГД приняла закон о приостановке участия России в ДСНВСмотреть фотографии
13:58
В Волгограде посетитель лаунж-бара Gatsby доставлен в реанимациюСмотреть фотографии
13:17
#ВсебудетКЛЮЧАВТОСмотреть фотографии
13:08
Под Волгоградом за хулиганство задержали мужчину с гранатойСмотреть фотографии
12:55
«Приложился к иконе и упал»: в Александро-Невском соборе в Волгограде внезапно умер мужчинаСмотреть фотографии
12:10
В Волгограде на Масленицу у ЦПКиО ограничат движение машинСмотреть фотографии
12:08
В Волгоградской области мужчина пять раз насадил на шампур родного братаСмотреть фотографии
11:54
«Концессии» будут на связи в февральские выходныеСмотреть фотографии
11:31
Опубликован график работы волгоградских больниц в праздникиСмотреть фотографии
11:10
В Волгоградской области наказали убийц запутавшегося в проволоке сайгакаСмотреть фотографии
11:01
«Клубный дом Академический». Теперь не нужно идти на компромиссСмотреть фотографии
10:33
МЧС: радиосообщения о воздушной тревоге в регионах РФ — фейкСмотреть фотографии
10:33
В Волгоградской области водитель зацепил обочину и врезался в столбСмотреть фотографии
10:16
«Волгоградэнергосбыт»: в праздничный день передавайте показания с помощью удаленных сервисовСмотреть фотографии
10:00
Вели ее 5 дней: аферисты выманили у волгоградской предпенсионерки 8 млн рублейСмотреть фотографии
09:52
Жителей Волгоградской области напугали сообщения о воздушной тревогеСмотреть фотографииCмотреть видео
09:43
Волгоградские коммунальщики на рассвете вышли на борьбу с гололедомСмотреть фотографии
09:36
Бойцы отряда «Сталинград» обратились к губернатору Волгоградской области из зоны СВОСмотреть фотографииCмотреть видео
09:14
1 марта в Волгоградской области загудят тревожные сиреныСмотреть фотографии
 