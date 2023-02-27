«Не отдали победу»: Волгоград впервые принял кубок России по боевому самбо

Волгоград впервые принял участников кубка Федерации боевого самбо России. Как сообщает ИА «Высота 102», соревнования, посвященные 80-летию Победы в Сталинградской битве, прошли 25 и 26 февраля в выставочном центре «ВолгоградЭкспо».

Организатором состязаний выступила "Волгоградская федерация боевого самбо" совместно с "Федерацией боевого самбо России". 25 февраля соревнования прошли в дисциплине "боевое самбо - раздел "борьба", 26 февраля - в дисциплине "боевое самбо".

Кубок России принял около 400 участников из различных регионов страны – из Астраханской, Ростовской областей, республик Дагестан, Башкирии, Калмыкии и т.д.. Была представлена и Волгоградская область спортсменами из областного центра и других муниципалитетов региона. За участников активно болели представители и тренеры команды, а также родные спортсменов. Юноши и взрослые самбисты сполна ощутили поддержку своего окружения во время самих поединков, причем вне зависимости от итогового результата. Даже самые маленькие спортсмены, которым не удалось занять призовых мест, держались как настоящие мужчины – как и положено тем, кто выбрал этот непростой и захватывающий вид единоборств.





25 февраля в первой половине дня состоялись учебно-тренировочные бои в спортивном самбо с участием юных самбистов 2012-2017 годов рождения в весовой категории менее 19 и до 52 кг. Особенно трогательно смотрелись 5-и и 6-летние дети, которые совсем по-взрослому стремились к победе.

Померялись силами и спортсмены 2011 года рождения и старше. К слову, даже небольшой перерыв между поединками спортсмены использовали для спарринг-боев на временно освободившихся коврах. Интерес у спортсменов и их групп поддержки вызвала и выставка формы и экипировки военнослужащих, которая демонстрировалась в дни проведения кубка.

Во второй день соревнований, 26 февраля состоялась красочная церемония открытия турнира с участием организаторов соревнований и специальной шоу программой, в том числе и выступлениями девушек из чирлидинга.





Также, как и накануне, начинали день поединки самых младших участников 2012-2017 годов рождения. А закрывали Кубок России участники 2011 года рождения и старше. Эти поединки были особенно захватывающими и вызывали бурю эмоций у зрителей. Но настоящий мастер-класс показали взрослые самбисты 2003 года рождения и старше. Борьба виртуозов единоборства проходила при оглушительной поддержке зала.

По итогам боёв состоялось награждение победителей. Мальчишки, не сдерживая эмоций, в буквальном смысле слова бежали к пьедесталу за наградой.

По итогам турнира больше всего победителей оказалось из Волгоградской области, в частности, из Калача-на-Дону, а также из Ростовской области. Всем призерам и победителям вручили кубки, медали и грамоты. Призёрам Кубка России среди взрослых и чемпионам среди юниоров будут вручены звания мастеров спорта при условии соблюдения нормативов, отметили в волгоградской федерации самбо.

Справка. Самбо – один из самых популярных видов борьбы, которая была изобретена на территории СССР. Ее название – это аббревиатура, которая расшифровывается, как «самооборона без оружия». Появился этот вид единоборства в 30-е годы прошлого века. Основывается самбо сразу на нескольких разновидностях борьбы и может предполагать участие как в интенсивных боях, так и в спортивных состязаниях. Отсюда и следует основное различие между ветвями этого искусства – оно может быть боевым и спортивным.

Иван Тюгаев

Фото Волгоградской федерации боевого самбо VK