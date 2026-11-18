



В осенне-зимний период заболеваемость респираторными инфекциями заметно возрастает. Многие предпочитают лечить себя самостоятельно, избегая обращения к врачам. Однако санврачи напоминают, что самолечение - это далеко не верный выбор.



Чаще всего люди начинают самолечение, надеясь облегчить симптомы болезни. Иногда самостоятельный приём лекарств действительно помогает, например, при головной боли. Однако это не всегда так.



Риски самолечения:

- Неправильная постановка диагноза и маскировка симптомов: боль уходит, но её причина остаётся. Это может привести к тому, что болезнь будет прогрессировать и проявится позже.

- Потеря времени: чем дольше вы откладываете визит к врачу, тем выше риск развития осложнений.

- Опасное взаимодействие лекарств: некоторые препараты усиливают или ослабляют действие друг друга, а иногда и вовсе несовместимы.

- Тяжёлые побочные эффекты: врач, назначая лекарство, учитывает все возможные риски и пользу. Он может назначить дополнительные обследования, чтобы лечение не нанесло вреда.

- Неправильное применение препарата: только врач может определить оптимальную схему лечения, учитывая вес пациента, состояние органов, стадию болезни и другие факторы.

- Устойчивость к лекарствам: например, неправильное использование антибиотиков может привести к тому, что бактерии станут к ним невосприимчивыми, и лечение окажется неэффективным.





При обычной ОРВИ, если нет подтверждённых бактериальных осложнений, принимать антибиотики не нужно.



Медики утверждают, что своевременное обращение к врачу, правильная постановка диагноза и вовремя назначенное лечение влияют на исход болезни. Неправильное лечение может увеличить риск осложнений и даже привести к смерти.