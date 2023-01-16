В Волгограде из фонда «За Победу» на нужды военных направлено 400 млн рублей

Из Волгограда сегодня, 16 января, в зону проведения военной спецоперации направили очередную партию посылок и снаряжения для военнослужащих. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на администрацию региона, на сегодня из поступивших в фонд «За Победу» 540 млн рублей на нужды военных потрачено 400 млн рублей.

По сведениям областной администрации, на этот раз по заявкам самих военнослужащих в зону СВО были отправлены средства связи, зарядные устройства, фонари, утепленная обувь и защитные костюмы, зимние спальные мешки, коврики. Также оперативно отправлена очередная партия оборудования и спецснаряжения. Активисты ОНФ передали два квадрокоптера, вязаные носки и другие теплые вещи от жителей региона, а также письма и поделки от школьников.

Напомним, что в Волгоградской области продолжается акция «Тепло из дома».