Экология

Облкомприроды в Волгограде вернули в бюджет потраченные нецелевым образом 12,5 млн рублей

Экология 12.01.2023 11:25
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12.01.2023 11:25



Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области по решению суда вернул в федеральный бюджет 12,5 миллиона рублей, которые ранее потратил нецелевым образом. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре.
Надзорное ведомство вскрыло нарушения в ходе проверки реализации мероприятий национального проекта «Экология». Прокуроры установили, что должностными лицами облкомприроды денежные средства, выделенные государством на реализацию мероприятий по расчистке, экологической реабилитации природных водных объектов и строительству (реконструкции) водопропускных сооружений, были использованы не по назначению. 
- Предоставленные субсидии и субвенции использованы на осуществление строительного контроля и авторского надзора за выполнением работ, что не было предусмотрено соглашением, - пояснили в природоохранной прокуратуре.
С целью устранения нарушений закона природоохранный прокурор обратился в суд. Краснооктябрьский районный суд Волгограда требования удовлетворил, возложив на комитет природных ресурсов обязанность по возврату денежных средств в размере более 12,5 млн рублей в бюджет РФ. В настоящее время решение суда полностью исполнено.
Фото из архива ИА «Высота 102»

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