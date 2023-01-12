







Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области по решению суда вернул в федеральный бюджет 12,5 миллиона рублей, которые ранее потратил нецелевым образом. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре.

Надзорное ведомство вскрыло нарушения в ходе проверки реализации мероприятий национального проекта «Экология». Прокуроры установили, что должностными лицами облкомприроды денежные средства, выделенные государством на реализацию мероприятий по расчистке, экологической реабилитации природных водных объектов и строительству (реконструкции) водопропускных сооружений, были использованы не по назначению.

- Предоставленные субсидии и субвенции использованы на осуществление строительного контроля и авторского надзора за выполнением работ, что не было предусмотрено соглашением, - пояснили в природоохранной прокуратуре.

С целью устранения нарушений закона природоохранный прокурор обратился в суд. Краснооктябрьский районный суд Волгограда требования удовлетворил, возложив на комитет природных ресурсов обязанность по возврату денежных средств в размере более 12,5 млн рублей в бюджет РФ. В настоящее время решение суда полностью исполнено.

Фото из архива ИА «Высота 102»