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Волгоградцы, которые нас удивили в 2022 году

Общество 08.01.2023 07:30
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08.01.2023 07:30



Как известно, героями не рождаются, героями – становятся. Именно неравнодушие, ответственность и чувство долга делают из живущих рядом с нами людей тех, кого можно ставить в пример, кому можно и нужно подражать. И на таких героев оказался богат прошедший, 2022 год.

Так, осенью в Совете Федерации прошло награждение детей-героев, среди которых были и волгоградские подростки.



12-летний Анатолий Самойлов  18 февраля 2022  года стал свидетелем несчастного случая, произошедшего на железной дороге. 17-летний подросток попал под электричку на платформе "Мамаев курган", а школьник, не растерявшись, вызвал скорую помощь для травмированного парня. К счастью, врачам удалось спасти жизнь молодого человека, хотя он долгое время провел в реанимации. Подростка наградили медалью «За проявленное мужество».




Пятнадцатилетний Даниил Золотарев 29 марта прошлого года спас 7-летнего мальчика, который провалился под тонкий лед озера Школьное в Комсомольском сквере. Хотя свидетелями этого происшествия были и взрослые, только подросток бросился на помощь тонущему ребенку. Даниил и сам едва не утонул, но все-таки вытолкнул ребенка на берег и еле выбрался сам. Молодой человек ничего не рассказал о произошедшем даже своим родным. Даниил Золотарев был отмечен наградой  «За спасение погибающих на водах».



На протяжении всего прошлого года сообщалось о подвигах, которые совершали волгоградцы в зоне СВО. ИА «Высота 102» рассказывало об этих героях своим читателям. Как и о подполковнике ВДВ Денисе Сорокине, уроженце Волжского.
Он прошел путь от командира взвода до командира батальона, принимал участие в боевых действиях в Сирийской Арабской Республике.
С первого дня специальной военной операции Денис Сорокин, будучи командиром десантно-штурмового батальона 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады, руководил захватом стратегически важного моста через Днепр в районе населенного пункта Антоновка. Его подразделение удерживало объект несколько дней, отражая атаки противника, а затем воевало на херсонском направлении, участвовало в захвате аэродрома в Чернобаевке.
18 марта колонна машин, в одной из которых находился Денис Сорокин, попала в засаду в районе Мелитополя. При обстреле гвардии подполковник Сорокин получил смертельное ранение. 27 апреля Указом Президента России Денису Сорокину было присвоено звание Героя России посмертно. Школа №1 в Волжском, которую закончил Денис Сорокин, теперь носит  его имя.



Сотрудник салона сотовой связи в Волгограде помог пенсионерке уберечь свои сбережения от посягательств мошенников. 65-летней жительнице Тракторозаводского района позвонил неизвестный и убедил ее перевести ее сбережения на якобы безопасный счет.  Доверчивая волгоградка выполнила указания звонившего: сняла 260 тысяч рублей  со своего счета и хотела перевести деньги через терминал приема платежей, расположенный в офисе одного из  салонов сотовой связи.  

Однако сотрудник Виталий Москаль, уточнив у женщины цель перевода такой крупной суммы, уговорил ее не делать этого, а незамедлительно сообщить о произошедшем в полицию. Молодой человек получил благодарность от начальника управления МВД по г.Волгограду за проявленную бдительность.



Капитан полиции Евгений Козянин 21 декабря помог выбраться детям из горящего дома в Кировском районе. Супруги Гридасовы, которые растили четверых детей, проснулись рано утром от дыма и поняв, что случилась беда, пытались в буквальном смысле слова выкидывать детей из окон. В это время мимо проезжал полицейский. Увидев горящий дом, он немедленно бросился на помощь. Пока отец разыскивал в полыхающем здании четырехлетнюю дочь, он оттащил других детей на безопасное расстояние. Отважному полицейскому вручили денежную премию.



В Волгограде в канун Нового года произошла еще одна удивительная и добрая история. Сотрудники волгоградской ГАИ старший лейтенант Владимир Попов и капитан Виталий Пивненко при патрулировании в Красноармейском районе в буквальном смысле спасли женщину, которую роды застали прямо в машине своего мужа. Супруг роженицы попросил полицейских сопроводить его автомобиль до роддома. Полицейские включили спецсигналы на своей машине, в результате чего мужчине удалось быстро  доехать до медучреждения. Как потом выяснилось, женщина родила буквально через 7 минут после того, как оказалась в больнице. К счастью, все закончилось благополучно. А через несколько дней полицейских пригласили на выписку мамы с младенцем.



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