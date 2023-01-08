Волгоградцы, которые нас удивили в 2022 году









Как известно, героями не рождаются, героями – становятся. Именно неравнодушие, ответственность и чувство долга делают из живущих рядом с нами людей тех, кого можно ставить в пример, кому можно и нужно подражать. И на таких героев оказался богат прошедший, 2022 год.







Так, осенью в Совете Федерации прошло награждение детей-героев, среди которых были и волгоградские подростки.























Пятнадцатилетний Даниил Золотарев 29 марта прошлого года спас 7-летнего мальчика , который провалился под тонкий лед озера Школьное в Комсомольском сквере. Хотя свидетелями этого происшествия были и взрослые, только подросток бросился на помощь тонущему ребенку. Даниил и сам едва не утонул, но все-таки вытолкнул ребенка на берег и еле выбрался сам. Молодой человек ничего не рассказал о произошедшем даже своим родным. Даниил Золотарев был отмечен наградой «За спасение погибающих на водах».

























Сотрудник салона сотовой связи в Волгограде помог пенсионерке уберечь свои сбережения от посягательств мошенников. 65-летней жительнице Тракторозаводского района позвонил неизвестный и убедил ее перевести ее сбережения на якобы безопасный счет. Доверчивая волгоградка выполнила указания звонившего: сняла 260 тысяч рублей со своего счета и хотела перевести деньги через терминал приема платежей, расположенный в офисе одного из салонов сотовой связи.





Однако сотрудник Виталий Москаль, уточнив у женщины цель перевода такой крупной суммы, уговорил ее не делать этого, а незамедлительно сообщить о произошедшем в полицию. Молодой человек получил благодарность от начальника управления МВД по г.Волгограду за проявленную бдительность.













Капитан полиции Евгений Козянин 21 декабря помог выбраться детям из горящего дома в Кировском районе. Супруги Гридасовы, которые растили четверых детей, проснулись рано утром от дыма и поняв, что случилась беда, пытались в буквальном смысле слова выкидывать детей из окон. В это время мимо проезжал полицейский. Увидев горящий дом, он немедленно бросился на помощь. Пока отец разыскивал в полыхающем здании четырехлетнюю дочь, он оттащил других детей на безопасное расстояние. Отважному полицейскому вручили денежную премию.













В Волгограде в канун Нового года произошла еще одна удивительная и добрая история. Сотрудники волгоградской ГАИ старший лейтенант Владимир Попов и капитан Виталий Пивненко при патрулировании в Красноармейском районе в буквальном смысле спасли женщину, которую роды застали прямо в машине своего мужа. Супруг роженицы попросил полицейских сопроводить его автомобиль до роддома. Полицейские включили спецсигналы на своей машине, в результате чего мужчине удалось быстро доехать до медучреждения. Как потом выяснилось, женщина родила буквально через 7 минут после того, как оказалась в больнице. К счастью, все закончилось благополучно. А через несколько дней полицейских пригласили на выписку мамы с младенцем.

Он прошел путь от командира взвода до командира батальона, принимал участие в боевых действиях в Сирийской Арабской Республике.С первого дня специальной военной операции Денис Сорокин, будучи командиром десантно-штурмового батальона 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады, руководил захватом стратегически важного моста через Днепр в районе населенного пункта Антоновка. Его подразделение удерживало объект несколько дней, отражая атаки противника, а затем воевало на херсонском направлении, участвовало в захвате аэродрома в Чернобаевке.18 марта колонна машин, в одной из которых находился Денис Сорокин, попала в засаду в районе Мелитополя. При обстреле гвардии подполковник Сорокин получил смертельное ранение. 27 апреля Указом Президента России Денису Сорокину было присвоено звание Героя России посмертно. Школа №1 в Волжском, которую закончил Денис Сорокин, теперь носит его имя.