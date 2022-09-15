Захватили мост через Днепр: подполковнику из Волжского посмертно присвоено звание Героя России

Уроженцу города Волжского подполковнику Денису Сорокину посмертно присвоено звание Героя России. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на военный комиссариат Волгоградской области.

— Подполковник Сорокин командовал десантно-штурмовым батальоном 11-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригады. В зоне проведения специальной военной операции находился с самого начала СВО. Утром 24 февраля подразделение полковника захватило стратегически важный объект — мост через реку Днепр в районе населенного пункта Антоновка, — рассказали информагентству подробности подвига офицера. — С 24 по 27 февраля подразделение Дениса Сорокина удерживало захваченный мост. Офицер организовал и руководил обороной объекта, отражал множественные атаки превосходящих сил противника.

Как уточнили в военном комиссариате региона, с 28 февраля по 2 марта подразделение полковника совершило марш в направлении Антоновка — Херсон. В ходе марша были выявлены огневые позиции противника.

— В результате умелой организации боя противник был уничтожен. С 2 по 4 марта подразделение Дениса Сорокина принимало участие в захвате аэродрома в районе населенного пункта Чернобаевка. С 4 по 16 марта подразделение полконика успешно выполняло боевые задачи, — пояснили в военкомате. — 18 марта в окрестностях Мелитополя при движении колонны, машина в которой находился офицер попала в засаду. Заняв огневую позицию, Сорокин открыл огонь из штатного оружия по противнику. В результате подрыва мины офицер получил осколочные ранения несовместимые с жизнью.

Известно, что Денис Сорокин родился в Волжском. Окончил здесь школу. В 2005 году окончил Военный университет Минобороны РФ — выпускник факультета культуры и журналистики. С 2005 по 2011 проходил военную службу в 31-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригаде в Ульяновске. С 2014 по 2022 служил в 11-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригаде, расквартированной в Улан-Удэ.

Участвовал в боевых действии в Сирии. Прошел путь от командира взвода до комбата. Офицер погиб в возрасте 39 лет. У него остались жена и двое детей. Похоронен в Ульяновске.

Фото и коллаж: военкомат Волгоградской области / Алексей Костяков ИА «Высота 102»

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