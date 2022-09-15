Общество

Захватили мост через Днепр: подполковнику из Волжского посмертно присвоено звание Героя России

Общество 15.09.2022 19:21
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15.09.2022 19:21


Уроженцу города Волжского подполковнику Денису Сорокину посмертно присвоено звание Героя России. Об этом сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на военный комиссариат Волгоградской области. 

— Подполковник Сорокин командовал десантно-штурмовым батальоном 11-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригады. В зоне проведения специальной военной операции находился с самого начала СВО. Утром 24 февраля подразделение полковника захватило стратегически важный объект — мост через реку Днепр в районе населенного пункта Антоновка, — рассказали информагентству подробности подвига офицера. — С 24 по 27 февраля подразделение Дениса Сорокина удерживало захваченный мост. Офицер организовал и руководил обороной объекта, отражал множественные атаки превосходящих сил противника. 

Как уточнили в военном комиссариате региона, с 28 февраля по 2 марта подразделение полковника совершило марш в направлении Антоновка — Херсон. В ходе марша были выявлены огневые позиции противника. 

— В результате умелой организации боя противник был уничтожен. С 2 по 4 марта подразделение Дениса Сорокина принимало участие в захвате аэродрома в районе населенного пункта Чернобаевка. С 4 по 16 марта подразделение полконика успешно выполняло боевые задачи, — пояснили в военкомате. — 18 марта в окрестностях Мелитополя при движении колонны, машина в которой находился офицер попала в засаду. Заняв огневую позицию, Сорокин открыл огонь из штатного оружия по противнику. В результате подрыва мины офицер получил осколочные ранения несовместимые с жизнью. 

Известно, что Денис Сорокин родился в Волжском. Окончил здесь школу. В 2005 году окончил Военный университет Минобороны РФ — выпускник факультета культуры и журналистики. С 2005 по 2011 проходил военную службу в 31-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригаде в Ульяновске. С 2014 по 2022 служил в 11-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригаде, расквартированной в Улан-Удэ. 

Участвовал в боевых действии в Сирии. Прошел путь от командира взвода до комбата. Офицер погиб в возрасте 39 лет. У него остались жена и двое детей. Похоронен в Ульяновске. 

Фото и коллаж: военкомат Волгоградской области / Алексей Костяков ИА «Высота 102» 

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