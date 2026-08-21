



Сотрудники силовых органов произвели задержание популярного блогера и бойца поп-ММА Святослава Коваленко. Как сообщает ИА «Высота 102», причиной задержания стало уголовное дело в отношении него из-за провокационного пранка, снятого на Мамаевом кургане.





Напомним, Коваленко бросил в бассейн перед монументом «Стоять насмерть!» 5-тысячную купюру и, ведя съемку со стороны, потешался над реакцией посетителей. Вместе с ним задержан и его приятель, ставший героем того же видео.

О скандальном ролике, который снял, а затем впопыхах удалил из открытых источников блогер, стало известно 27 июля. На кадрах он, широко улыбаясь (что уже наводит на мысль о том, понимал ли он, где находится), показывает брошенную в бассейн купюру: «Как говорится, исполняются желания. Я загадал желание». Далее, не сходя с места, Коваленко снимает действия людей и комментирует их, усмехаясь. Завершается видео тем, что один из посетителей Мамаева кургана разувается (на деле это был приятель Коваленко, также задержанный силовиками), спускается в бассейн и достает купюру.

После публичного осуждения действий блогера в конце июля правоохранителями была организована проверка. Однако Коваленко был вскоре отпущен, о чем сообщал своим подписчикам, оправдываясь и заявляя – ничего дурного он не предполагал, а следователи якобы всё проверили и пришли к выводу, что состава преступления в его действиях нет.

При этом напомним, что свое поручение разобраться в действиях Коваленко озвучил 27 июля и глава СК России Александр Бастрыкин. Сегодня, 21 августа, пресс-служба Центрального аппарата СКР сообщила о задержании блогера, сопроводив релиз кадрами операции. В задержании блогера приняли участие сотрудники волгоградских УФСБ и ГУ МВД.

– В результате слаженной совместной работы следователей, оперативных сотрудников УФСБ России по Волгоградской области и центра по противодействию экстремизму регионального МВД подозреваемые, находившиеся на территории разных субъектов России, задержаны. В настоящее время фигуранты доставлены в город Волгоград, где с их участием проводятся необходимые следственные действия. Следствием направлено ходатайство в суд об избрании фигурантам меры пресечения в виде заключения под стражу, – сообщает СК.

В отношении блогера и его приятеля возбуждено уголовное дело по пп. «а», «б» ч. 2 ст. 243.4 УК РФ – осквернение воинских захоронений и мемориального сооружения, увековечивающих память погибших при защите Отечества, совершенное группой лиц по предварительному сговору.

Расследованием занимаются опытные сотрудники следственного отдела по Центральному району СУ СК России по Волгоградской области.

Фото: КОВАЛЕНКО СВЯТ / t.me,