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Расследования

Облсуд отменил штраф пенсионеру Мухину, стрелявшему в дрон ВСУ

Расследования 20.08.2026 19:44
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20.08.2026 19:44


Волгоградский областной суд сегодня, 20 августа, в оперативном порядке рассмотрел жалобу жителя Еланского района Николая Мухина на штраф, наложенный на него после  попытки сбить беспилотник. Как сообщает ИА «Высота 102», жалоба рассматривалась единолично судьей, без вызова сторон и без проведения судебного заседания. Прежние судебные акты отменены. Информацию об этом подтвердил информагентству сам Николай Мухин, также она опубликована ТАСС и РИА Новости со ссылкой на адвоката пенсионера. 

– Производство по делу прекращено на основании пункта 3 части 1 статьи 24.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в связи с действиями лица в состоянии крайней необходимости, – сообщает, в частности, ТАСС.   

Напомним, история 66-летнего Николая Мухина прогремела на всю страну после того, как его оштрафовали за попытку сбить украинский дрон, пролетавший мимо села Волково, где живет мужчина. После этого полиция конфисковала у него зарегистрированные ружья, а мировой судья оштрафовал его  на 40 тысяч рублей за стрельбу в населенном пункте. Постановление мирового судьи было обжаловано в Еланском районном суде, который оставил его без изменения. Единственное послабление, которое получил Мухин в райсуде, заключалось в том, что штраф ему разрешили выплачивать в рассрочку. 

Ситуация, в которую попал Николай Мухин, вызвала широкий общественный резонанс. Некоторые считали наказание правильным, так как попытка сбить беспилотник могла привести к печальным последствиям для жилых домов и селян. В то же время многие поддерживали пенсионера, считая, что он поступил правильно, а его действия  заслуживают одобрения и поощрения. Сам Николай Мухин объяснял свой поступок тем, что хотел остановить смертоносный дрон, чтобы он, наоборот, не  принес вреда объектам и людям. 

За Николая Мухина заступились многие медийные персоны и блогеры. Например, губернатор Курской области Александр Хинштейн даже пригласил пенсионера к себе в регион в отряд для сбития украинских беспилотников. Эту историю рассказал в одной из своих программ известный ведущийВладимир Соловьев.  Пенсионера поддержали и в партии «Единая Россия», где даже предложили пересмотреть административное законодательство, подкорректировав его под реалии сегодняшней ситуации.  Накануне главный редактор RT и медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян и вовсе заявила о своей готовности оплатить штраф за пенсионера. 

Николай Мухин заявил, что готов принять эту помощь, однако не отказался от намерения обжаловать наложенный на него штраф и вернуть конфискованное  полицией зарегистрированное ружье, из которого был произведен выстрел по дрону. Сегодня также стало известно о том, что полицейские вернули пенсионеру две мелкокалиберные винтовки, изъятые вместе с ружьем. 


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