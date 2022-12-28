«Через семь минут родила»: волгоградские полицейские на дежурстве спасли беременную женщину

В Волгограде в канун Нового года произошла еще одна удивительная и добрая история. Сотрудники волгоградской ГАИ старший лейтенант Владимир Попов и капитан Виталий Пивненко при патрулировании в Красноармейском районе в буквальном смысле спасли девушку, которую роды застали прямо в машине своего мужа.





— Мы двигались по улице Латвийской в сторону Лазоревой, как вдруг слева появился автомобиль. Водитель открыл окно и сказал, что супруга рожает. Попросил сопроводить их до седьмой бюольницы, — рассказал ИА «Высота 102» инспектор Владимир Попов.

Несмотря на загруженный город, полицейские, включившие спецсигналы, в кратчайшие сроки доставили беременную волгоградку до роддома. Сотрудники МВД передали роженицу врачам и буквально через семь минут узнали, что женщина родила мальчика.

— Думаю, что каждый сотрудник повел себя в этой ситуации, как и наш экипаж, — скромно добавляет капитан Виталий Пивненко.

Благодарный муж родившей волгоградки — житель Котельниково Вадим Трошин — записал видео с благодарностью в адрес полицейских. Мужчина уверен, что, если бы не помощь сотрудников, то все могло обернуться большой бедой.

Кстати, волгоградские госавтоинспекторы, пообещали посетить родителей на выписке из роддома.

Фото и видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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