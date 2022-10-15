Общество

15-летему кадету из Волгоградской области вручили госнаграду

Общество 15.10.2022 11:11
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15.10.2022 11:11



15-летнему Даниилу Золотареву, спасшему тонущего подростка, вручили  государственную  награду «За спасение погибающих на водах». Как рассказали ИА «Высота 102» в администрации Урюпинска, ученик кадетской школы в конце марта спас мальчика, который провалился под лед озера Школьное в Урюпинске. Свидетелями происшествия были и другие люди, но на помощь мальчику пришел только подросток.

Сбросив куртку, Даниил бросился спасать ребенка. Когда  понял, что лед был непрочным, обежал озеро с другой стороны: сначала шел, а потом полз по льду к тонущему мальчика. Когда дополз, протянул ему руку и сам очутился по горло в воде. Тогда он схватил мальчика за шиворот и выкинул из воды.

О произошедшем подросток не рассказал ни в школе, ни дома. Но о его подвиге все равно узнали.

Государственную награду «За спасение погибающих на водах» подростку вручил начальник 2-го пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Волгоградской области, подполковник внутренней службы Андрей  Круглов.

Ранее Даниил Золотарев получил благодарность и денежную премию от главы Урюпинска за свой благородный поступок. Спасибо за воспитание смелого сына сказали и маме Даниила.


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