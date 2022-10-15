15-летему кадету из Волгоградской области вручили госнаграду









15-летнему Даниилу Золотареву, спасшему тонущего подростка, вручили государственную награду «За спасение погибающих на водах». Как рассказали ИА «Высота 102» в администрации Урюпинска, ученик кадетской школы в конце марта спас мальчика, который провалился под лед озера Школьное в Урюпинске. Свидетелями происшествия были и другие люди, но на помощь мальчику пришел только подросток.

Сбросив куртку, Даниил бросился спасать ребенка. Когда понял, что лед был непрочным, обежал озеро с другой стороны: сначала шел, а потом полз по льду к тонущему мальчика. Когда дополз, протянул ему руку и сам очутился по горло в воде. Тогда он схватил мальчика за шиворот и выкинул из воды.





О произошедшем подросток не рассказал ни в школе, ни дома. Но о его подвиге все равно узнали.



Государственную награду «За спасение погибающих на водах» подростку вручил начальник 2-го пожарно-спасательного отряда федеральной противопожарной службы Государственной противопожарной службы Главного управления МЧС России по Волгоградской области, подполковник внутренней службы Андрей Круглов.





Ранее Даниил Золотарев получил благодарность и денежную премию от главы Урюпинска за свой благородный поступок. Спасибо за воспитание смелого сына сказали и маме Даниила.

