В Волгограде сегодня, 27 декабря, в торжественной обстановке наградили капитана полиции Евгения Козянина, спасшего двоих малолетних детей из горящего дома в Кировском районе. Как сообщает ИА «Высота 102», старшему инспектору ДПС вручили денежную премию.

— Это настоящий мужской поступок. Уверен, что каждый из наших сотрудников в такой ситуации поступил бы так же. Благодарю за проявленную решительность и отзывчивость! — заявил начальник ГУ МВД России по Волгоградской области генерал-майор полиции Дмитрий Вельможко.

Главный полицейский региона лично поблагодарил Евгения Козянина, отметив его решительность, проявленную в экстренной ситуации. Инспектор ДПС первым оказался на месте происшествия, где вынес из огня годовалого мальчика и его восьмилетнюю сестру.

Напомним, что пожар, произошедший 21 декабря на улице Белинского, полностью уничтожил одноэтажный деревянный дом многодетной семьи Гридасовых. Глава семьи Дмитрий, а также надышавшиеся дымом годовалый малыш и четырехлетняя девочка оказались в больнице. Супруга Дмитрия Людмила показала корреспондентам информагентства, что осталось от ее дома, а также рассказала о нечаянной помощи со стороны земляков и властей.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области