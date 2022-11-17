Общество 17.11.2022 13:15
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17.11.2022 13:15
Сегодня в Волгоградской областной думе состоялось награждение детей-героев памятными медалями «За проявленное мужество». Среди пятерых школьников, сообщили ИА «Высота 102» в региональном парламенте, оказался и 12-летний Анатолий Самойлов, который 18 февраля этого года стал свидетелем несчастного случая, произошедшего на железной дороге. 17-летний подросток попал под электричку на платформе "Мамаев курган", а школьник, не растерявшись, вызвал скорую помощь для травмированного парня. К счастью, врачам удалось спасти жизнь молодого человека, хотя он долгое время провел в реанимации. Смышленному мальчику врачи скорой помощи, которые отметили поступок школьника, предложили пойти в медики, но юноша пока не изменил своей мечте и собирается стать машинистом.
Среди награжденных сегодня, 17 ноября, были и другие подростки из Волгоградской области. Так, 15-летний Сергей Золотухин и 14-летний Степан Тарабановский из города Котельниково спасли тонущего в реке ребенка. Юноши, рискуя также оказаться в полынье, вытащили обессилевшего мальчика, согрели его и передали родителям.
Братья Андрей и Сергей Коноваловы ¬– ученики лицея №1 Краснооктябрьского района Волгограда днем, когда взрослые были на работе, почувствовали запах дыма в своем доме. Загорелись кухня и коридор квартиры соседей снизу. Дети не растерялись – позвонили родителям, вызвали пожарных, а сами вышли на улицу. В результате огонь был оперативно потушен, что позволило избежать более серьезных последствий.
Ранее в Совете Федерации состоялась торжественная церемония награждения детей, проявивших личное мужество в экстремальных ситуациях. Среди приглашенных в Совет Федерации был и кадет из Урюпинска Даниил Золотарев, который спас тонущего 7-летнего мальчика.
Фото из архива ИА "Высота 102"
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