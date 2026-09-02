



В Волгограде сотрудники патрульно-постовой службы ГУ МВД России по Волгоградской области по подозрению в совершении убийства задержали местного жителя. Как сообщает ИА «Высота 102», следователями СУ СКР в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

По информации полицейских, жестокое убийство было совершено 28 августа в Красноармейском районе.

– Между двумя знакомыми произошел конфликт. 67-летний мужчина нанес оппоненту множественные удары, от которых тот скончался, – сообщили в пресс-службе Главка.

В СУ СК России по Волгоградской области, в свою очередь, уточнили, что убийство произошло в сторожевом помещении гаражного кооператива.

– Подозреваемый совместно с коллегой распивал спиртные напитки в сторожевом помещении на территории одного из гаражных кооперативов. В ходе возникшего между ними конфликта фигурант нанес мужчине множественные удары кулаками по голове и телу, от которых пострадавший скончался, – говорится в сообщении следственного управления.

По ходатайству следствия задержанный отправлен в СИЗО. Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 111 УК РФ – умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего.

Отметим, что информация об убийстве в социальных сетях появилась 28 августа. Так, авторы канала «Волгоград Красноармейский» уточняли, что местом расправы стал ГСК, расположенный на улице Гражданской, 12. Сопровождали информацию и фото с места происшествия, сделанные либо очевидцами, либо сотрудниками, прибывшими на место ЧП.



