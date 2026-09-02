В Волжском сотрудники ДПС задержали женщину, которая пыталась скрыться, проигнорировав требование остановиться. Кадры погони попали на видео. Как рассказали в ГУ МВД по Волгоградской области, 34-летняя женщина пыталась оторваться от преследовавшей ее патрульной машины, неоднократно нарушая ПДД. В какой-то момент ее Mazda столкнулась с другим автомобилем и едва не вылетела на площадку перед остановочным павильоном.