Под Волгоградом вынесли приговор виновнику столкновения трех судов

Калачевский районный суд Волгоградской области вынес приговор по делу о столкновении трех теплоходов на Цимлянском водохранилище. Виновником признан 37-летний старший помощник капитана одного из судов.

Как сообщили в Западном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России, мужчину по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение крупного ущерба) приговорили к штрафу. Сумма наказания составила 110 тысяч рублей.

Следствием и судом установлено, что фигурант уголовного дела управлял одним из теплоходов и принял неверное решение, увидев поперек судового хода состав из трех судов в сцепке.

– Из-за неясной ситуации он не остановил движение, не вызвал капитана и допустил столкновение с двумя теплоходами из состава, – уточнили в следственном управлении.

Столкновение произошло вблизи поселка Пятиизбянка Калачевского района. В результате теплоход «Дорида» столкнулся с теплоходами «Герои Заполярья» и «Оливия». Повреждения получили три судна. Ущерб составил более 4,2 миллиона рублей.

Фото: Западное МСУТ СК России